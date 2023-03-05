"Мало, долго, поздно": австрийский эксперт Купер – о поставках вооружения Украине

По мнению эксперта, "коллективный Запад" все еще находится на уровне решения вопроса "поддерживать Украину или нет".

Австрийский военный эксперт Том Купер, регулярно анализирующий ситуацию на фронте и известный своими ироническими заметками в адрес россиян, заявил, что на Западе понемногу начинают понимать, какое вооружение важно для Украины прямо сейчас.

Об этом эксперт написал в своем отчете за 4 марта.

"Медленно, очень медленно, но растет количество сообщений об увеличении количества поставок боеприпасов и тяжелого пехотного вооружения. Не собираюсь публиковать какие-либо связанные ссылки, потому что — в общем — их все еще мало. что любая из поставок уже попала на поле боя: нет причин даже радоваться этому поводу, потому что это все – мало, долго, поздно", – говорит Купер.

Эксперт отметил, что, несмотря на заявления от союзников, предоставить Украине западные танки, ВСУ пока их получают только от Польши и Германии.

"После всех публичных толчков и унижения Германии, а также критики в адрес Шольца, оказалось, что все болваны, обещающие Leopards, не придерживаются обещаний, и — сюрприз, сюрприз — даже М1 Abrams из США не скоро долетят до Украины. В итоге теперь танки поставляют Германия и Польша", – рассказывает аналитик.

По его словам, несмотря на все российские неправомерные действия и нарушения всех возможных международных договоренностей, соглашений и договоров "коллективный Запад" все еще находится на уровне решения вопроса "поддерживать Украину или нет".

"Мы все еще "в много километрах" от того, чтобы быть на 1000% уверенными, что Украина действительно получит все, что ей нужно. И это нужно дать вовремя и не прекращать — независимо от результатов выборов и будущих правительств.

Не говоря, что мы "за несколько световых лет" от того, чтобы позаботиться о получении ВСУ высокотехнологичного оружия, которое бы позволило ей убивать ВС РФ "в надлежащих пропорциях", необходимых для победы в этой войне (а это где-то между 20 к 1 и 100 к 1 или больше)", — отметил Купер.

Ранее Том Купер в своем отчете писал, что для "сверхбольшого наступления" российской армии не хватает личного состава. Также он объяснил, от чего зависит эффективность этого наступления.

Также он заявлял, что у НАТО нет никакой идеи, как закончить войну в Украине. Войну в Украине Купер сравнивал со 100-этажным небоскребом, в котором наше государство находится где-то на 20-м и переходит на 21-й.