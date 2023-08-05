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"Мало ударов по Одессе и Измаилу": Медведев "взорвался" угрозами из-за атаки на российские судна

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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"Мало ударов по Одессе и Измаилу": Медведев "взорвался" угрозами из-за атаки на российские судна

Медведев "взорвался" угрозами из-за атаки на российские суда / Фото: Associated Press

Ранее Медведев запугал весь мир ядерной войной.

Из-за атаки на российские судна в Черном море заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился громкими угрозами.

Об этом Медведев написал в Telegram.

Он отметил, что, пожалуй, украинцам мало ударов по Одессе и Измаилу.

"Если Киевская мерзость хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет вонять после этого веками. Это будет для них окончательное решение о зерновом соглашении", — заявил Медведев.

Накануне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев принялся запугивать мир ядерной войной, заявив, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все российские требования по окончании войны в Украине.

Кроме того, главный рупор Кремля Дмитрий Медведев на этот раз пригрозил президенту Польши Анджею Дуди, премьер-министру Матеушу Моравецкому и главе правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского "исчезновением".

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Дата публикации
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