"Мало ударов по Одессе и Измаилу": Медведев "взорвался" угрозами из-за атаки на российские судна

Из-за атаки на российские судна в Черном море заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился громкими угрозами.

Об этом Медведев написал в Telegram.

Он отметил, что, пожалуй, украинцам мало ударов по Одессе и Измаилу.

"Если Киевская мерзость хочет устроить экологическую катастрофу в Черном море, она должна получить ее на той части их территории, которая скоро отвалится Польше и которая будет вонять после этого веками. Это будет для них окончательное решение о зерновом соглашении", — заявил Медведев.

Также читайте К берегам оккупированного Крыма приближается морской дрон

Накануне заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев принялся запугивать мир ядерной войной, заявив, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все российские требования по окончании войны в Украине.

Кроме того, главный рупор Кремля Дмитрий Медведев на этот раз пригрозил президенту Польши Анджею Дуди, премьер-министру Матеушу Моравецкому и главе правящей партии "Право и справедливость" Ярослава Качиньского "исчезновением".

Читайте также: