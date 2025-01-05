Маломуж назвал планы РФ на Кураховском и Покровском направлениях: что задумал враг

По словам Маломужа, россияне пытаются обойти Покровск и с юга, и с севера.

Российская армия пытается применить тактику широкого захвата, чтобы отвлечь ресурсы ВСУ из Покровского на другие направления фронта в Донецкой области.

Об этом заявил генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж, передает FREEДОМ.

По его словам, россияне пытаются пробить Кураховский клин и создать условия для окружения отдельных подразделений и запада с юга. Также оккупанты хотят дальше продвинуться, чтобы перерезать все логистические пути из Днепропетровской и Запорожской областей.

"Их стратегическая задача – не только продвинуться, захватить новые рубежи, но и отвлечь наши силы из Покровского и Кураховского направлений на другие направления. Потому что мы вынуждены реагировать, задействовать либо резервы, либо снимать какие-то подразделения, чтобы не было прорыва", – рассказал генерал.

Наступление РФ в Донецкой области / Фото: Deepstatemap

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По мнению Маломужа, если россиянам удастся добиться успеха на Кураховском и Покровском направлении, то дальше они попытаются создать ударный южный фланг для проведения операций в Донецкой области в целом.

"Враг ставит задачу в ближайшие недели все-таки перейти к наступательным операциям в Донецкой области. Потому что Путин жестко контролирует, и уже много раз менял сроки по захвату Покровска. И, конечно, в их планах — проведение ударных операций на Константиновку, на Краматорск, на Славянск. А также окончательный захват направлений Часового Яра, Торецка, они надеются провести операцию там в ближайшие дни", – спрогнозировал эксперт.

Ранее эксперт Владислав Селезнев объяснил, почему возникла столь сложная ситуация на Покровском направлении.

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