Маломуж о планах Путина: "К Новому году ставится задача захватить Донбасс"

Президент России Владимир Путин поставил своим войскам задачу – к Новому году захватить весь Донбасс, в частности очень важен для них Бахмут.

Об этом генерал армии и экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал в интервью Obozrevatel.

По его словам, захват Бахмута является вопросом личного престижа Путина. Он не раз ставил задачу захватить город, однако российской армии никак не удается сделать это. Не помогают даже перекидывание туда вагнеровцев и спецназа.

Маломуж считает, что для захвата всего Донбасса Россия будет перекидывать в район Бахмута все силы, в том числе и военную технику.

"К Новому году ставится задача захватить Донбасс. Но украинская армия мощно противодействует реализации этих планов, поэтому, по моему мнению, перспектив захвата всего Донбасса нет", – оценил генерал.

Напомним, в ВСУ 17 декабря сообщили, что эпицентром боевых действий на фронте является Бахмутское направление. Там российская армия пытается любыми усилиями прорвать фронт в районе самого города.

По словам эксперта Олега Жданова, ВСУ в Донецкой области уже несколько месяцев стоят в обороне, а захватчики безуспешно пытаются прорвать украинские позиции. В то же время в Луганской области ситуация у армии РФ не такая, чтобы они могли там наступать. Хотя враг атакует там по отдельным направлениям, чтобы сбить темп продвижения ВСУ.

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