Маломуж об угрозе потери Часового Яра: "Это очень важная точка"

У Часового Яра продолжаются позиционные бои с перемещенными маневрами.
Российские оккупанты атакуют и приближаются в направлении Часового Яра Донецкой области. Утрата города будет "отрицательным сигналом" для ВСУ.
Об этом заявил генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки и военный эксперт Николай Маломуж, передает "Эспрессо".
Он подчеркнул, что Часов Яр является чрезвычайно важной точкой для ВСУ.
"Командиры одного из находящихся в этом секторе подразделений доложили, что сейчас продолжаются тяжелые бои. Но россияне не захватили Часов Яр полностью. Там продолжаются позиционные бои с перемещенными маневрами. Украинские войска проводят различные операции, чтобы нейтрализовать усилия врага. Часов Яр является чрезвычайно важной точкой для ВСУ. Думаю, мы будем ее удерживать дальше. В крайнем случае, если ВСУ отойдут на другие позиции, то оставят огневой контроль за этим сектором", – сказал Маломуж.
По его словам, для Сил обороны взятие оккупантами Часового Яра будет отрицательным сигналом. Ведь там есть господствующие высоты, которые позволяют врагу обстреливать многие сектора в направлении Бахмута, и коммуникационные пути.
"Такой формат ослабляет позиции в этом регионе. Но думаю, ВСУ не позволят врагу свободно занимать там позиции и проводить операции в отношении туда подтянутых стратегических сил. Сейчас продолжается борьба за Часов Яр, в направлении Андреевки, окрестностей Бахмута, где ВСУ заняли более выгодные позиции", – подытожил эксперт.
Ранее соучредитель проекта DeepState, аналитик Роман Погорелый рассказал, что оккупанты заняли господствующие высоты в Часовом Яру.
Напомним, командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" сообщил, что возле Часового Яра на одного бойца Сил обороны приходится 7-10 россиян.
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