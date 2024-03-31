Маломуж об угрозе потери Часового Яра: "Это очень важная точка"

Российские оккупанты атакуют и приближаются в направлении Часового Яра Донецкой области. Утрата города будет "отрицательным сигналом" для ВСУ.

Об этом заявил генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки и военный эксперт Николай Маломуж, передает "Эспрессо".

Он подчеркнул, что Часов Яр является чрезвычайно важной точкой для ВСУ.

Разрушенный в результате российских обстрелов дом в Часовом Яру / Фото: МВД

"Командиры одного из находящихся в этом секторе подразделений доложили, что сейчас продолжаются тяжелые бои. Но россияне не захватили Часов Яр полностью. Там продолжаются позиционные бои с перемещенными маневрами. Украинские войска проводят различные операции, чтобы нейтрализовать усилия врага. Часов Яр является чрезвычайно важной точкой для ВСУ. Думаю, мы будем ее удерживать дальше. В крайнем случае, если ВСУ отойдут на другие позиции, то оставят огневой контроль за этим сектором", – сказал Маломуж.

Часов Яр и окрестности на карте / Фото: Deepstatemap

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По его словам, для Сил обороны взятие оккупантами Часового Яра будет отрицательным сигналом. Ведь там есть господствующие высоты, которые позволяют врагу обстреливать многие сектора в направлении Бахмута, и коммуникационные пути.

"Такой формат ослабляет позиции в этом регионе. Но думаю, ВСУ не позволят врагу свободно занимать там позиции и проводить операции в отношении туда подтянутых стратегических сил. Сейчас продолжается борьба за Часов Яр, в направлении Андреевки, окрестностей Бахмута, где ВСУ заняли более выгодные позиции", – подытожил эксперт.

Ранее соучредитель проекта DeepState, аналитик Роман Погорелый рассказал, что оккупанты заняли господствующие высоты в Часовом Яру.

Напомним, командир экипажа БПЛА "Кара Небесная" сообщил, что возле Часового Яра на одного бойца Сил обороны приходится 7-10 россиян.

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