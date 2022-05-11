"Маловероятно": в МВД заявили, что Лукашенко не прикажет начать наземную операцию в Украине

"Маловероятно": в МВД заявили, что Лукашенко не прикажет начать наземную операцию в Украине

В МВД считают маловероятным, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко может приказать своим войскам начать наземную операцию на территории Украины.

В то же время на сегодняшний день силы армии Беларуси проводят военные учения.

Об этом заявил советник главы МВД Украины Вадим Денисенко в прямом эфире совместного информационного марафона UAразом на украинских телеканалах.

"Говорить о том, что Лукашенко в ближайшее время даст указание своей армии начать наземную операцию на территории Украины… все же пока это маловероятно", — сказал советник министра.

Он также заявил, что 10 мая было много разных вбросов и информации о том, что на границы с Украиной едут белорусские "Смерчи" и другие артиллерийские установки.

"В принципе хотелось бы сказать о том, что в Беларуси есть один-единственный полигон, на котором можно проводить подобные стрельбы и учения, и он расположен относительно недалеко от украинской границы. И, к сожалению, поэтому Украина должна концентрировать и оставлять достаточно большие свои силы на границе с Беларусью", – рассказал Денисенко.

Напомним, 10 мая в генштабе Беларуси заявили, что создание 20-тысячной группировки украинских войск требует реакции, поэтому Минск в рамках проверки разворачивает на юге подразделения сил спецопераций.

Что пишут об украинской войне западные СМИ

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