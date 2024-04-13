Маляр довела депутата Совсун до слез во время обсуждения закона о мобилизации: реакция военных и журналистов

Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр во время обсуждения проблемы демобилизации военных ВСУ довела депутата Инну Совсун от партии "Голос" до слез прямо во время эфира программы "Новый отсчет" на "Суспільному".

ТСН.ua рассказывает подробности случившегося.

Анна Маляр, во время обсуждения в эфире того, почему из принятого закона о мобилизации убрали пункт о демобилизации военных ВСУ, отметила, что россияне ежемесячно оформляют на контракт на службу около 30 тысяч человек. Кроме этого, они проводят скрытую мобилизацию и наберут еще 300 тысяч в армию. Она добавила, что по приблизительным подсчетам, на осень враг сформирует очень мощные силы – в несколько раз больше наших возможностей. По ее словам, сейчас происходит ротация военных, таким образом, чтобы не наносить ущерб нашей боеспособности.

"Есть риск открытия еще одного фронта. И в такой ситуации было бы очень странно, если бы была принята норма о демобилизации. Нужно ли ее дорабатывать – конечно, нужно. У нас ключевая дискуссия продолжается вокруг того, что людям (военным — ред.) нужно отдыхать. Это действительно так и есть — люди истощены. Два года действительно не было ротации людей, которые находятся в подразделениях на переднем крае. Сейчас этот вопрос системно решен и эта ротация происходит. Нельзя объявлять ни количество, ни объемы, ни подразделения. Но она наконец-то происходит впервые с начала полномасштабного вторжения. Таким образом, чтобы не наносить ущерб нашей боеспособности", — прокомментировала Маляр.

В свою очередь Инна Совсун, в ответ на слова Анны Маляр со слезами на глазах заявила, что ее муж ушел защищать страну в начале полномасштабного вторжения России. За два года он едва видел своих детей. И поэтому ротация не спасет военных, которые с 24 февраля 2022 года все еще находятся на фронте, подчеркнула нардепка.

"Мой муж пошел защищать страну, вас, всех тех, кто нас сейчас смотрит. Я два года его жду. Я регулярно не сплю по ночам, так же, как сотни тысяч других женщин, ожидающих своих мужей. Есть миллионы других мужчин, которые тоже могут воевать. У нас воюют не те, кто ушел 24 февраля, у нас воюет вся страна. Сейчас то, что вы говорите, вы переводите ответственность на тех, кто сделал важнейший, самый сложный момент в истории. А вы сейчас делаете вид этой проблемы не существует. Что эти люди железные и могут воевать дальше. Он (муж — ред.) за два года едва видел своих детей. И ротация этого не спасет. Ротация не спасет никого", — отреагировала на слова Маляр Совсун.

В Сети отреагировали на эмоциональную реакцию Инны Совсун и поддержали ее. Некоторые назвали поведение Анны Маляр "отвратительным и безнравственным".

"Мое глубокое уважение тебе и твоему мужу. Поведение Маляр является отвратительным и аморальным. Таким "спикерам-экспертам" не место в информпространстве Украины", — написала нардепка Виктория Войцицкая.

Сейчас военный, а в гражданской жизни журналист Сергей Гнездилов отметил, что армия совершенно не воспринимает того, что говорит Анна Маляр.

"Установление сроков и сроков службы – самый важный вопрос. Я не виноват в том, что умею летать на дроне, а Вася не умеет. Вася тоже должен это уметь и быть готовым заменить меня, потому что из деморализованный и выгоревший за три года войны воин – боец так себе. Это должно понять и политическое, и военное руководство, что люди – не рабы, и даже в тюрьме есть четкие сроки, чего не установлено в армии", — прокомментировал он.

Писатель и военный Артем Чех подчеркнул, что большинство шедших в первые дни на войну шли за справедливость. Добровольцы шли освобождать и спасать территории, людей, государство и государственность. Шли спасать.

"И теперь слышать о том, что пацаны, вы же знали, что это бессрочно — отвратительно. Потому что если бы пацаны были последними, если бы не было кем заменить, если бы неотвратимость смерти, потеря всего, приговор, точка, последнее дыхание. Но есть кем... Есть чем... И командиры далеко не все, а точнее — мало кто — у*обки... И смерть или тяжелое ранение тоже не стопроцентное... И армия как институт далеко не такая уж монструозно-страшная, как ее рисуют... Нам нужна мобилизация не только для того, чтобы восполнять санитарные потери… Нам нужно менять людей… Но: да разве нам нужны эти непопулярные решения, а соответственно – столько солдат, мы по сусекам наскребли… Но кого? Пришедших в первые дни. Этот миллион войдет в историю… Наши ребята имеют право отдохнуть. Они имеют право на полноценный отдых. Говорят: если мы вас демобилизуем, то потеряем все. Вы потеряете все. А они все уже теряют. Семьи, жизнь, любовь, радость. Имейте уважение к тем, кто спас ваши задницы от смерти или от экзила. Иногда охватывает отчаяние. И как госпожа Инна Совсун не может сдержать слез, я не могу сдержать гнева. И удивления. А я думал, что удивляться уже не способен", — написал военное эмоциональное сообщение.

Журналистка BIHUS.Info Ан Жюлак написала, что Анна Маляр Маляр "коммуникационница от Бога, а потому довела Инну до слез". Она отметила, что Маляр напрямую сказала то, что висит "немым упреком" от гражданских ко всем, кто 24.02.22 бросился защищать страну.

"Говорят, что у Главнокомандующего ВСУ и Офиса Президента к этой даме есть... эммм ...определенная благосклонность. И если есть благосклонность, то к ней могут прислушаться, а она будет и дальше делать ХУ*НЮ в коммуникациях, в которых она ни черта не понимает. Не назначайте ее никуда, увольняйте с коммуникационных должностей ее подружек с таким же уровнем коммуникации, эмпатии, такта, и НУЛЕВЫМ ОПЫТОМ НА ФРОНТЕ. НУЛЕВЫМ. Возьмите туда пресс-офицеров/рок, которые постоянно на боевых; знают, что такое война, потери, которые испытывают родственники военных; имеют базовый интеллект и опыт в коммуникациях, а не на людоедских ток-шоу или в охране берега. Если бы у госпожи Анны были хоть какие-то коммуникационные задатки, то она бы еще вчера извинилась перед Инной, добровольцами и их семьями", — подчеркнула журналистка.

Напомним, Маляр объяснила, почему власти не называют количество погибших украинских военных.

Читайте также ведущие новости дня: