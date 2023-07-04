Маляр о действиях ВСУ на Бахмутском направлении: "Есть продвижение по южному флангу"

Оккупанты сопротивляются: и на юге, и на востоке.
Украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута.
Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
"У нас сегодня есть продвижение по южному флангу вокруг Бахмута. По северному... идут бои, там пока нет продвижения. На юге у нас есть продвижение ежедневно. Наши военные сталкиваются с очень серьезным сопротивлением врага — и на юге, и на востоке", — отметила Анна Маляр.
Напомним, что на Бахмутском направлении ВСУ имеют продвижение по населенным пунктам. Однако основные бои продолжаются по селам Берховка и Клищиевка Донецкой области.
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