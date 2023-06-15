Маляр о контрнаступлении ВСУ: "Продвигаемся, на разных участках есть разные успехи"

Украинские военные проводят наступательные и оборонные действия. В то же время оккупанты пытаются наступать на востоке нашего государства.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, российским оккупантам не удается продвигаться – украинские Силы обороны не потеряли ни одной позиции.

"У нас сейчас продолжаются и наступательные, и оборонительные действия... Но и враг наступает, скажем, на востоке. Если говорить о наших оборонительных действиях, здесь все просто. Врагу не удается продвинуться вообще и никакой позиции мы не потеряли. Что касается наступления" "То здесь наоборот. Мы продвигаемся... На разных участках — разные успехи, но меньше с тем они есть на всех направлениях. Это не будет такая киноскорость. Это война и здесь действительно процессы происходят значительно медленнее, чем хочется", — подчеркнула Анна. Моляр.

Она также добавила, армия РФ просто так свои позиции сдавать не будет, из-за этого есть большое сопротивление. Оккупанты всеми силами пытаются остановить украинское контрнаступление.

В то же время ВСУ нуждаются в информационной тишине во время проведения наступательных действий, поскольку разглашение передвижений или преждевременная информация по освобождению населенных пунктов мешает воинам закрепиться на позициях.

Напомним, что , по мнению американского генерала, ВСУ продвигаются на фронте, но оценки давать рано.

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