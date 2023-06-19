Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Маляр о попытках оккупантов перехватить инициативу: какое основное направление наступления россиян

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
852
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Маляр о попытках оккупантов перехватить инициативу: какое основное направление наступления россиян

оккупанты пытаются перехватить инициативу на поле боя / Фото: Associated Press

Российские войска хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты подтянули свои силы и пытаются осуществлять активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях.

Об этом на своей странице в соцсети написала заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр.

По ее словам, российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на поле боя.

“фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои. Враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Пока для врага это основное направление наступления. Поэтому сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности — десантно-штурмовых”, — подчеркнула Анна Маляр.

Она также добавила, что украинские войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают им продвигаться.

Напомним, что Россия понесла большие потери на одном из направлений.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
852
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация