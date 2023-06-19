Маляр о попытках оккупантов перехватить инициативу: какое основное направление наступления россиян

Российские войска хотят выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты подтянули свои силы и пытаются осуществлять активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях.

Об этом на своей странице в соцсети написала заместитель главы Министерства обороны Анна Маляр.

По ее словам, российские оккупанты пытаются перехватить инициативу на поле боя.

“фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои. Враг не оставляет своих планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Пока для врага это основное направление наступления. Поэтому сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности — десантно-штурмовых”, — подчеркнула Анна Маляр.

Она также добавила, что украинские войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают им продвигаться.

Напомним, что Россия понесла большие потери на одном из направлений.

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