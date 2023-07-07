Маляр о ситуации на фронте: оккупанты в Бахмуте оказались практически в ловушке

Оккупанты пытаются проводить наступление, однако систематически получают по "зубам" от украинских военных.

Российские оккупанты продолжают наступление на пяти направлениях и пытаются прорвать нашу оборону.

Об этом на своей странице в соцсети написала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, оккупанты продолжают свое наступление на Авдеевском, Марьинском, Купянском, Лиманском, Сватовском направлениях. Военные РФ пытаются прорвать нашу оборону. Однако безуспешно.

"Везде продолжаются горячие бои без изменения положений. На Бахмутском направлении на южном фланге есть продвижение по нескольким участкам – более километра. На северном фланге сражения без изменения положений. В самом Бахмуте враг фактически в ловушке. Наши войска максимально усложнили передвижение врага и сделали невозможным выход. Продолжаются обстрелы с обеих сторон", — отметила Анна Маляр.

Какая ситуация на юге

Там Силы обороны продолжают наступательные действия в Мелитопольском и Бердянском направлениях. Везде продолжаются горячие бои.

Украинские военные закрепляются на достигнутых рубежах, предпринимают меры контр батарейной борьбы.

"Кроме того, наши защитники фактически перемолачивают там сейчас технику и вооружение врага, уничтожают склады оружия, поражают места компактного нахождения российских военных — ощутимо уменьшая таким образом наступательные и оборонительные способности врага. Из-за значительных потерь врага в живой силе на Юге некоторые вражеские подразделения отказываются от участия в боевых действиях. Соотношение безвозвратных потерь на Юге – 1 к 5,3. То есть у врага на Юге гибнет военнослужащих в 5,3 раза больше, чем у нас", — подчеркнула Маляр.

Напомним, что среди оккупантов растет количество отказов от участия в войне.

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