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Маляр: Оккупанты открыли новое направление на фронте (карта)

Маляр: Оккупанты открыли новое направление на фронте (карта)

Врагу не удается реализовать свои планы / Фото: Associated Press

Враг пытается прорваться, чтобы пройти в Лиман.

Российские оккупационные войска открыли новое направление наступления на Востоке Украины. Они стягивают резервы, пытаясь захватить украинские города.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В последние дни, в конце недели, враг открыл еще одно направление наступления – это Сватовское. Мы наблюдали буквально вчера бои. Там находятся Серебрянские леса, где были наиболее ожесточенные бои. Враг пытается прорваться, чтобы пройти в Лиман. Практически охвачены боями Невское, Дибровы и Белогоровка. Но не удается врагу реализовать свои планы", — заверила она.

Враг пытается прорваться, чтобы пройти к Лиману / © t.me/DeepStateUA
Враг пытается прорваться, чтобы пройти к Лиману / Фото: t.me/DeepStateUA

Ранее стало известно, что во время контрнаступления украинские военные уверенно продвигаются для освобождения наших территорий и преуспевают на восточном и южном направлениях. На востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия.

За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 кв.км.

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