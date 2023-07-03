Маляр: Оккупанты открыли новое направление на фронте (карта)

Российские оккупационные войска открыли новое направление наступления на Востоке Украины. Они стягивают резервы, пытаясь захватить украинские города.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"В последние дни, в конце недели, враг открыл еще одно направление наступления – это Сватовское. Мы наблюдали буквально вчера бои. Там находятся Серебрянские леса, где были наиболее ожесточенные бои. Враг пытается прорваться, чтобы пройти в Лиман. Практически охвачены боями Невское, Дибровы и Белогоровка. Но не удается врагу реализовать свои планы", — заверила она.

Враг пытается прорваться, чтобы пройти к Лиману / Фото: t.me/DeepStateUA

Ранее стало известно, что во время контрнаступления украинские военные уверенно продвигаются для освобождения наших территорий и преуспевают на восточном и южном направлениях. На востоке продолжаются как наступательные, так и оборонительные действия.

За прошедшую неделю в результате улучшения оперативного (тактического) положения и выравнивания линии фронта освобожденная площадь увеличена на 9 кв.км.

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