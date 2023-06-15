Маляр показала поврежденный россиянами Bradley: "Не существует техники, которую невозможно уничтожить"

Экипаж безопасно эвакуировался, а механик-водитель отвел машину на безопасные позиции. В настоящее время БМП в ремонте.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр показала фото поврежденной россиянами БМП Bradley и экипаж машины, который эвакуировался и продолжает воевать.

Об этом Маляр сообщила в Сети 15 июня.

Замминистра пояснила, что по БМП Bradley было попадание из российского "Града", и сейчас машина находится на ремонте.

"На первом фото – украинский "Брэдли" после прямого попадания в него "Града". На втором – экипаж этого "Брэдли", который успешно эвакуировался после попадания и продолжает выполнять задачи на другой технике. Поврежденный "Брэдли" уже на ремонте", – говорится в сообщении Маляр.

Поврежденная в бою БМП Bradley/Фото: Telegram-канал Анны Маляр

Экипаж поврежденной в бою БМП Bradley/Фото: Telegram-канал Анны Маляр

Она также опубликовала подробности об обстоятельствах повреждения БМП от 47-й бригады. Так, Bradley на боевой задаче получил прямое попадание ракеты в башню и загорелся. Экипаж безопасно эвакуировался, а механик-водитель отвел машину на безопасные позиции и погасил возгорание. В результате инцидента у одного из украинских бойцов случилась лишь легкая контузия.

В результате повреждения Bradley у одного из бойцов произошла лишь легкая контузия/Фото: Telegram-канал Анны Маляр

"Этот пример доказывает, что заявленная производителем бронемашин незаурядная боевая живучесть – не просто слова. "Брэдли" помогает сохранить самое ценное – жизнь военнослужащих. А сталь всегда можно восстановить", – говорится в заявлении.

"Не существует техники, которую невозможно уничтожить, существует техника, спасающая жизнь", — отметили бойцы 47-й бригады.

"Уничтожение" Leopard и Bradley

Напомним, российская пропаганда с начала июня взялась распространять ложь о якобы начале контрнаступления ВСУ и "безумных потерях", в частности в технике. В частности, россияне врали о целом ряде уничтоженных танков Leopard и 16 БМП Bradley.

На самом же деле танки были лишь повреждены из-за подрыва на вражеских минах. А экипажи машин выбрались из люков и не пострадали, рассказал военный корреспондент Андрей Цаплиенко. В то же время он отметил, что без потерь людей и военной техники воевать ни у кого еще не получилось. Журналист добавил, что ВСУ могут потерять много техники и это часть наступления.

Что касается Bradley, то в США не подтверждают их уничтожение.

Заметим, что российские оккупанты даже выдавали за уничтоженные танки Leopard попадание ракетами по комбайну в поле, за что даже владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высмеял Минобороны РФ.

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