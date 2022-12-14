Маляр рассказала о дополнительной мобилизации в Украине в следующем году

В Минобороны рассказали, от чего будет зависеть ситуация с мобилизацией в Украине.

В Министерстве обороны объяснили, что следующая волна мобилизации в Украине зависит от ситуации на фронте.

Об этом в программе "Ночная варта" на 1+1 рассказала заместитель главы ведомства Анна Маляр.

Она подчеркнула, что кроме компенсации потерь в Вооруженных силах Украины есть потребность в восстановлении тех военных, которые получили ранения, а также в замене воюющих с начала войны.

"Есть потребность в восстановлении военных, которые на войне получили ранения. Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене", – рассказала Маляр.

По ее словам, после нового года об этом будут говорить публично.

Мобилизация в Украине

Начальник Житомирского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки Игорь Бацюн напомнил, что в первую очередь комплектование боевых воинских частей производится за счет резервистов, бывших участников АТО и ООС, с постепенным наращиванием численности подразделений за счет военнослужащих и военнообязанных.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации в стране.

Начальник управления штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач сообщил, что потребности в мобилизации всех военнообязанных мужчин в Украине в ближайшее время не будет. В настоящее время мобилизуют "наиболее подготовленные категории граждан, которые уже проходили военную службу".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что количество личного состава в ВСУ достаточно, поэтому дополнительная волна мобилизации пока не планируется.

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