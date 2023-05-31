Маляр рассказала о коварном замысле оккупантов на Бахмутском направлении

Маляр подчеркнула, что несколько последних дней продвижения ВСУ на Бахмутском направлении нет.

Сейчас на Бахмутском направлении затишье, но оно ненадолго. Тем временем оккупанты пытаются заставить украинских военных перейти от наступления к обороне.

Об этом 24 каналу сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"С одной стороны интенсивность наступательных действий врага значительно снизилась, фактически он там не совершает наступление, но увеличилась интенсивность обстрелов, авиационных ударов и артиллерийских. Сейчас, если сравнивать по цифрам, то количество этих обстрелов фактически выходит на тот уровень, который был во время самых ожесточенных боев за Бахмут", – сообщила она.

По ее словам, сейчас на этом направлении проходит другая фаза обороны. Речь идет о затишье, но, по ее мнению, оно ненадолго. ВСУ готовятся к усилению.

"Ситуация будет меняться, враг готовится к усилению боевых действий, так же Вооруженные Силы Украины осуществляют определенный комплекс действий для усиления своих позиций, поэтому продвижение по флангам уже несколько дней не осуществляется", — подытожила заместитель министра обороны.

Что происходит в Бахмуте 31 мая

Напомним, по данным аналитиков из Института изучения войны, активность оккупационных войск РФ и их наступательные действия на Бахмутском направлении уже несколько дней остаются низкими. Так, за прошедшие сутки, 30 мая армия РФ не проводила наступательных действий на этом участке фронта.

По словам украинских военных, большинство "вагнеровцев", несмотря на предыдущие заявления, не вышли из города — они остались в украинской земле. Об этом рассказал солдат-гранатометчик 5 отдельной штурмовой бригады Юрий Сиротюк "Мамай".

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