Маляр рассказала об ударе ВСУ по огромному складу россиян в Макеевке

ВСУ в очередной раз попали в масштабный склад оккупантов в Макеевке.

Украинские военные в Макеевке уничтожили огромный склад оккупантов, где они хранили артснаряды и ракеты.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Уже могу рассказать больше о попадании в Макеевке. Это яркий пример эффективной работы украинских артиллеристов, которые нанесли огненное поражение, и аэроразведчиков, корректировавших удар. Уничтожен действительно большой склад, где хранилось значительное количество артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО БМ-21" ГРАД ", – рассказала Маляр.

Замминистра обороны добавила, что ВСУ ежедневно находят и уничтожают склады и логистические узлы оккупантов.

"Только за минувшие сутки уничтожены 6 складов боеприпасов на одном только таврическом направлении", — сообщила Анна Маляр.

Замминистра добавила, что "это наш ответ на лобовые штурмы врага".

"Мы наносим эффективные, болезненные точечные удары, обескровливаем оккупанта, для которого недостаток боеприпасов и топлива рано или поздно станет фатальным. В современной войне логистические цели являются ключевыми", — отметила Маляр и добавила, что "продолжение следует".

Напомним, утром, 6 июля, во временно оккупированной Макеевке Донецкой области раздались сильные взрывы. В небо поднялся чёрный дым.

Кроме того, 4 июля, спикеры ВСУ сообщили об уничтожении склада с боеприпасами оккупантов в Макеевке.

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