Маляр рассказала, вступит ли Беларусь в войну против Украины и какие настроения среди военных этого государства

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр не исключает нового наступления на Украину с территории Беларуси и считает, что для этого могут привлечь белорусских военных.

Об этом она рассказала в интервью для медиаплатформы "Мы — Украина"

"Главное управление разведки Минобороны постоянно мониторит ситуацию. Вся информация есть. Она очень вовремя передается ВСУ для принятия решений. Часть информации, которую можно, мы обнародуем. Не просто проводится анализ, а ВСУ неоднократно заявляли о том, что они готовы к любыму сценарию, в частности со стороны Беларуси, потому что мы понимаем, что там может быть все, что угодно. Предыдущие недели проводились совместные учения "Северный ураган" на границе с Беларусью. Это были ВСУ, Нацгвардия, пограничники, которые отрабатывали возможные сценарии. Мы понимаем, что РФ использует Беларусь и ее территорию для войны с нами. И для повышения ставок или изменения технологии войны они могут использовать и белорусское войско", — сказала заместитель министра обороны.

Маляр добавила, что одной из тактик России было расконцентрирование украинских войск по Волынской линии.

"Очень сложно распределить наши войска по всей линии фронта. Но нужно понимать, что нет однозначного прогноза развития войны. Наша задача — учитывать, что может быть. Но что точно произойдет очень сложно, потому что мы не знаем, как события будут развиваться завтра", — объяснила Маляр.

Анна Маляр подчеркнула, что россияне и белорусы – это разные менталитеты. Настроения у белорусов разительно отличаются от российского общества.

"Белорусы не хотят здесь воевать, в подавляющем большинстве они ее не поддерживают. Часть белорусских военных не хотят выполнять этот приказ. Мы в первые дни войны выходили на белорусских военных и передавали им инструкцию и информацию, как они могут казаться в плен. Мы гарантируем жизнь и нормальные условия. И Лукашенко хорошо понимает, что такой шаг не поддерживают гражданские и даже военные. А для Лукашенко такие настроения – это фиаско", — сказала заместитель министра обороны.

Роль Беларуси в войне против Украины

24 февраля российская оккупационная армия пошла в наступление на украинскую столицу с территории Белоруссии. Также с территории РБ постоянно обстреливают Украину ракетами.

Самопровозглашенный президент Беларуси признал, что его государство принимает участие в войне против Украины.

Теперь в Беларусь Россия снова свозит своих военных и опрокидывает технику. Эксперты считают, что одной из причин может быть нехватка места для мобилизованных в РФ.

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