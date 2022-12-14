Маляр разъяснила заявление о мобилизации: "Это зависит от течения боевых действий"

Сейчас мобилизация продлена с 21 ноября на 90 дней.

В Министерстве обороны опровергли информацию о якобы новой волне мобилизации после Нового года. Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркнула, что продолжение мобилизации в Украине зависит от течения боевых действий.

Об этом она написала в телеграмм-канале.

Маляр разъяснила, что мобилизацию объявляет своим указом президент. Общая мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года и периодически продолжается указами главы государства из-за широкомасштабной вооруженной агрессии России против Украины. Уже несколько раз мобилизацию продолжали на 90 дней. Она напомнила, что она продлена с 21 ноября на 90 дней.

"Продолжение мобилизации зависит от хода войны. Поэтому здесь прогнозы некорректны. Мобилизационные потребности зависят от нескольких факторов. Потребность рассчитывают военные. Вопросы по мобилизации упорядочены Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Конституции Украины.

Согласно этим нормам, президент Украины:

осуществляет общее руководство в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации государства;

определяет цель, задачи, вид, объемы, порядок и сроки проведения мобилизационной подготовки и мобилизации", — говорится в сообщении Маляр.

Напомним, в среду, 14 декабря, ряд СМИ написали, что после Нового года в Украине планируется дополнительная волна мобилизации со ссылкой на прогнозы министра обороны Анны Маляр.

Стоит добавить, 24 февраля из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский подписал закон о проведении всеобщей мобилизации, 3 марта Верховная Рада утвердила указ главы государства. С того времени его несколько раз продолжали.

Что на фронте, коварные планы Кремля и дуэт "Фейгин-Арестович" - Анна Маляр в "Ночной страже"

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