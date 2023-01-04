Планы Кремля неизменны: Маляр сообщила, что оккупанты готовятся к захвату пяти городов в Донецкой области

Известно, что из-за исчерпания запасов высокоточных ракет, агрессор будет осуществлять поиск источников возобновления ракетного вооружения среди дружественных к кремлю стран, а также чаще применять ударные/баражирующие БПЛА.

По данным Главного управления разведки Минобороны, планы Кремля остаются неизменными. Москва пытается принудить руководство Украины к переговорам силовым путем.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Для повышения эффективности применения войск враг в ближайшее время продолжит формирование дополнительных штурмовых подразделений. Сосредоточит основные усилия на захвате Лимана, Соледара, Бахмута, Авдеевки и Марьинки", — отметила она.

По ее словам, в связи с существенными потерями в личном составе противник не прекращает мобилизационные меры, которые, скорее всего, будут активизированы в первом квартале 2023 года (вторая волна частичной мобилизации).

Накануне сообщалось, что украинцы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и еще одному нападению оккупантов из Беларуси. Там фиксируют движение личного состава и техники.

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк отмечал, что россияне 2023 могут одновременно уйти с севера или востока.

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