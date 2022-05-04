Маляр сообщила об экокатастрофе в некоторых местностях Украины из-за трупов российских военных

Замминистра обороны рассказала о демотивированности войск РФ и ужасном отношении к собственным жертвам.

Российские войска демотивированы количеством собственных утрат. Эту информацию максимально доносят до россиян украинские информационные войска.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр в интервью НВ, отметив, что ужасное отношение к собственным жертвам приводит к экокатастрофе в некоторых местностях Украины.

"Они своих убитых солдат даже не забирают. Это составляет проблему и для нас, потому что в некоторых местностях вообще идет речь об экологической катастрофе, там до сих пор находится большое количество тел, с которыми происходят определенные биологические процессы. То, что мы смогли собрать, мы должным образом документируем, согласно международному праву, храним и просим забрать. Они их не забирают, более того, прячут эту информацию от родственников погибших, чтобы не нагнетать панику и, возможно, не выплачивать материальную помощь", — рассказала Маляр.

По ее словам, такое отношение к своим демотивирует очень сильно.

"Мы знаем по нашим источникам, что у них сегодня серьезная проблема и с призывом, и с мобилизацией, что они даже половину своего плана не могут выполнить, что люди в России и на оккупированных территориях массово скрываются и уходят от этой мобилизации", — добавила Маляр. .

Напомним, что с марта этого года на контрольно-постовых пунктах Южного и Северокавказского федеральных округов РФ регулярно задерживают военнослужащих, нелегально провозящих оружие и боеприпасы из Украины. В основном это солдаты 58 общевойсковой армии (в/ч 47084, Владикавказ), которые планировали использовать оружие в личных целях или продать.

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