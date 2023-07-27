Маляр заявила о панике среди оккупантов: бегут из войска и калечат себя

Российское военное командование запугивает своих солдат расстрелами и тюрьмой, однако это малоэффективно.

Среди российских военных распространяются панические настроения, в том числе среди тех, которые прошли обучение в Беларуси и должны были пополнить ряды оккупантов на войне против Украины.

Об этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила в Сети 27 июля.

"Среди личного состава российских оккупационных войск продолжают распространяться панические настроения", – говорится в заявлении Маляр.

Также читайте РФ возвращает незначительную часть тел военных погибших в плену, чтобы причину смерти было труднее установить

Она проинформировала, что попадания в районы боевых действий в Украине пытается избежать большинство российских военных, которые проходили подготовку на территории Беларуси и в начале июля были передислоцированы на полигоны Нижегородской области и Краснодарского края РФ для последующего восстановления потерь вражеских подразделений.

Так, в российской армии фиксируется увеличение дезертирства, самовольного ухода из воинских частей, уклонения от выполнения приказов и самоувечий, чтобы не быть отправленными на войну против Украины.

"Происходит усиление "информационно-разъяснительной работы" (читайте запугивания) командованием российских оккупационных войск среди российских военнослужащих", — добавила заместитель министра обороны.

Она отметила, что угрозы российским солдатам арестом и расстрелами малоэффективны и еще больше демотивируют их.

Напомним, ранее в ГУР Минобороны Украины опубликовали перехваченный разговор российских захватчиков, в котором один военный делится планами о бегстве с фронта за деньги, а также советует и коллеге ехать домой.

А в украинском Центре нацсопротивления сообщали, что на общие настроения коллаборантов и самих россиян в оккупационных администрациях на территории Украины оказали существенное влияние недавние аресты террористов Игоря Стрелкова и Павла Губарева. Так, гауляйтеры начали активно брать отпуска, а часть кремлевских кураторов вообще отбыла в РФ.

В то же время украинские войска начали большое контрнаступление на юге, и им удалось прорвать оборонительные позиции врага на западе Запорожской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Путин контролирует свою армию? "Замена одних пешек на других" | Грабский"

Читайте также: