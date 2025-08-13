Малюк рассказал, как россияне попытались убить его двумя "Искандерами"

Глава СБУ Василий Малюк / © Associated Press

Реклама

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что российские войска пытались уничтожить его, нанеся удары баллистическими ракетами «Искандер» по местам пребывания.

Об этом глава СБУ рассказал в интервью телеканалу «Мы — Украина».

Малюк сообщил, что он стал одной из главных целей врага еще с октября 2022 года — после первого украинского удара по Крымскому мосту на 70-летие президента РФ Владимира Путина. А после украинской спецоперации СБУ «Паутина» россияне «вообще этим живут», сказал Малюк.

Реклама

«Они пытаются, но не могут дотянуться диверсионно. Поэтому сейчас планируют ликвидацию ракетными и дроновыми атаками», — сообщил он.

Глава СБУ постоянно меняет места пребывания и использует запасные командные пункты. По его словам, враг пытается вычислить объекты, расположенные вне зоны прикрытия систем Patriot, чтобы атаковать баллистическими ракетами.

«Были случаи, когда два „Искандера“ прилетали непосредственно в запасной командный пункт, четко на мой проезд», — рассказал Малюк.

В то же время, глава украинской спецслужбы утверждает, что покушения не влияют на его работу и только добавляют мотивации.

Реклама

«Я перед вами сижу, живой, здоровый, улыбаюсь. В этой жизни мы всего-навсего за чашкой кофе», — отметил глава СБУ.

Напомним, в июне Малюк заявил, что Россия готовила сразу несколько покушений на украинских чиновников, в частности на него самого, президента Владимира Зеленского, начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова и брата руководителя Офиса президента Дениса Ермака.