Малюк рассказал, как СБУ и Сырский разоблачили подполковника-"крота" в "Хортице"

Украинский подполковник отказался от зарплаты в ФСБ России и работал "идейно", хотя сам родом из Волыни.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал о разоблачении российских агентов в ОСГВ "Хортица". Спецслужба вместе с тогдашним командующим "Хортицей" Александром Сырским разоблачила вражеского "крота" в звании подполковника.

Об этом Малюк сообщил в интервью телеканалу ICTV, опубликованном 25 марта.

Глава СБУ ответил на вопрос о том, какая мотивация у пособников страны-агрессора, вспомнив случай в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

По словам Малюка, СБУ вместе с Сырским, который тогда возглавлял "Хортицу", "разрабатывала и реализовывала" работавшего там российского агента-военнослужащего ВСУ. Глава СБУ отметил, что Сырский помогал спецслужбе с документированием.

"Было понятно, что он (российский агент – ред.) передает врагу всю возможную разведывательную информацию, информацию из разных информационных потоков Украины, в том числе с ограниченным доступом. Нам удалось его выявить и задержать. Он был в звании подполковника", – рассказал Малюк.

Он также поделился, что был удивлен, когда узнал, что задержанный подполковник отказался от зарплаты в ФСБ России и работал "идейно", хотя родом из Волыни.

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Впоследствии СБУ выяснила, что военнослужащий являлся частью сети вражеских агентов. Кроме него, спецслужба разоблачила еще и подполковника Нацгвардии, также работавшего в ОСГО "Хортица". Все вражеские агенты были задержаны и дали показания.

Как пояснил Малбк, в основном люди идут на сотрудничество со спецслужбами РФ из-за "материальной зависимости". Кроме того, россияне могут угрожать украинцам, пытая их родных в плену, однако "одним только "кнутом" никто в таком случае не работает".

Глава СБУ также проинформировал, что в течение 2023 года спецслужба разоблачила 47 российских агентурных сетей. В то же время, в самой СБУ за последний год не было утечек информации о планировании и подготовке спецопераций, заверил Малюк.

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К слову, накануне в СБУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения разоблачили более 2000 предателей и более 6000 коллаборантов.

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