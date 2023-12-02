Малюк рассказал об успехах FPV-дронов на фронте: "Жгут многомиллионный танк"

Украинские военные на войне с российскими оккупантами используют уникальные ударные дроны стоимостью 450-2000 долларов в зависимости от типа боевого дежурства и других тактико-технических характеристик. В частности, такой дрон курит многомиллионный танк.

Об этом в фильме “ Бахмут. Дорога жизни” из документального цикла “СБУ. Спецоперации победы рассказал председатель СБУ Василий Малюк.

По его словам, кроме FPV-направления мы совершенствуем квадрокоптеры, сбрасывающие боеприпасы, самолетики-камикадзе.

"Мы это все развиваем, потому что будущее именно за технологическими подходами в войне. Мы сегодня стараемся быть в этом направлении первыми, и нам реально это удается", — говорит глава СБУ.

Он добавляет, что в рядах СБУ вырастили целое поколение уникальных операторов боевых дронов.

"В рядах СБУ мы это все совершенствуем и масштабируем. Весь этот опыт мы передаем в том числе другим Силам обороны, потому что там также сегодня растет много мощных ребят и огневых групп, которые эффективно используют данный вид ударных боевых дронов", — добавил Малюк. .

Ранее мы сообщали, что Украина создала успешно используемую военно-морской дрон, многоцелевую платформу Sea Baby. В частности, морским малышом поразили Крымский мост и нанесли поражение не одному вражескому кораблю, в том числе ракетоносителя.

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