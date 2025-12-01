Малюк ввел "санкции" против "теневого флота" РФ - это козырь в мирных переговорах, - эксперт

Sea Baby

Морские дроны Службы безопасности Украины начали уничтожать «теневой флот» рф. Это дает Украине дополнительные козыри в мирных переговорах.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт считает, что удары морских дронов Sea Baby будут иметь существенные последствия и для бюджета нашего врага, и для всей военно-морской ситуации в Черноморском регионе. «Очень точно был выбран тайминг — как раз перед переговорами с американской стороной. Это демонстрация очень важного козыря, как любит говорить Дональд Трамп.

Малюк в очередной раз продемонстрировал, что санкции СБУ — одни из самых действенных в этой войне. Спецслужба в очередной раз провела образцовую и ювелирно точную спецоперацию мирового уровня, которую будут изучать коллеги из других стран», — отмечает экс-нардеп.

«СБУ снова модернизировала свою уникальную разработку — морские дроны, которые теперь могут преодолевать сверхдлинные расстояния и нести усиленную боевую часть. Морские дроны стали важным фактором во всей войне: поражение Крымского моста, изменение баланса сил в Черном море, что позволило нам восстановить собственный морской коридор, а теперь — удар по теневому флоту рф. Это только основные спецоперации Службы с использованием этой разработки», — пишет Черненко.

Политолог акцентирует, что подчиненные Малюка нанесли удар туда, где он наносит наибольший вред врагу. «Теневой флот» в условиях санкций имеет для россиян ключевое значение — он обеспечивает до 30% экспорта нефти. А через порты Черного моря проходит четверть всей нефти врага. Еженедельно россия зарабатывает около 1 миллиарда долларов именно благодаря теневому флоту. Каждое из пораженных судов могло перевозить нефти на 70 млн долларов. Но потери россиян после ударов СБУ этими 70 миллионами не ограничатся: теперь, из-за рисков, возрастет цена фрахта и стоимость страхования для всех кораблей.

Напомним, ранее стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразилив Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих «теневому флоту» рф. На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически были выведены из эксплуатации. Танкеры были не загружены, и их поражение не нанесло вреда окружающей среде.