Малый, но смертоносный: в сети сравнили размеры украинского STING и "Шахеда"
Украинский дрон-перехватчик STING продемонстрировали рядом с российским Шахедом. Несмотря на меньшие размеры, он показывает до 70% успешных перехватов.
Опубликованы сравнительные фото российского ударного беспилотника "Шахед" и украинского дрона-перехватчика STING.
Фото и комментарии обнародованы представителями MilTech "Дикие Шершни".
Как отмечают эксперты, STING значительно меньше "Шахеда", но при этом "именно такие дроны сбивают в несколько раз большие российские ударные беспилотники".
Средняя эффективность STING составляет около 70% успешных перехватов. Комментируют также, что легкость и маневренность STING позволяют эффективно обезвреживать вражескую технику.