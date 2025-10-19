ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

Малый, но смертоносный: в сети сравнили размеры украинского STING и "Шахеда"

Украинский дрон-перехватчик STING продемонстрировали рядом с российским Шахедом. Несмотря на меньшие размеры, он показывает до 70% успешных перехватов.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Российский "Шахед" и украинский дрон-перехватчик STING

Российский "Шахед" и украинский дрон-перехватчик STING / © Фото из открытых источников

Опубликованы сравнительные фото российского ударного беспилотника "Шахед" и украинского дрона-перехватчика STING.

Фото и комментарии обнародованы представителями MilTech "Дикие Шершни".

Российский "Шахед" и украинский дрон-перехватчик STING. / © Фото из открытых источников

Российский "Шахед" и украинский дрон-перехватчик STING. / © Фото из открытых источников

Как отмечают эксперты, STING значительно меньше "Шахеда", но при этом "именно такие дроны сбивают в несколько раз большие российские ударные беспилотники".

Средняя эффективность STING составляет около 70% успешных перехватов. Комментируют также, что легкость и маневренность STING позволяют эффективно обезвреживать вражескую технику.

Дата публикации
Количество просмотров
118
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie