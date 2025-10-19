Малый, но смертоносный: в сети сравнили размеры украинского STING и "Шахеда"

Российский "Шахед" и украинский дрон-перехватчик STING / © Фото из открытых источников

Опубликованы сравнительные фото российского ударного беспилотника "Шахед" и украинского дрона-перехватчика STING.

Фото и комментарии обнародованы представителями MilTech "Дикие Шершни".

Российский "Шахед" и украинский дрон-перехватчик STING. / © Фото из открытых источников

Как отмечают эксперты, STING значительно меньше "Шахеда", но при этом "именно такие дроны сбивают в несколько раз большие российские ударные беспилотники".

Средняя эффективность STING составляет около 70% успешных перехватов. Комментируют также, что легкость и маневренность STING позволяют эффективно обезвреживать вражескую технику.