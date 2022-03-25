Мама бойца, которого вернули из российского плена, не оставляла надежд, что он жив

Последнее, что женщина слышала по телефону в разговоре с сыном – выстрелы.

Состоялся первый полноценный обмен военнопленными. В Украину вернулись десять воинов Вооруженных сил. Их обменяли на такое же количество российских солдат, задержанных во время наступления на наши территории.

Об этом говорится в ТСН.

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Кроме этого, из плена удалось вытащить 19 украинских гражданских моряков - это экипаж спасательного судна "Сапфир", которое было захвачено врагом при попытке эвакуировать наших военных с острова Змеиный в первый день войны. Вернуть их удалось в обмен на 11 российских гражданских моряков. Это те, кого Украина спасла из затопленного возле Одессы судна. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Подробности того, где сейчас находятся наши освобожденные из плена моряки и воины, пока не разглашают. Впрочем, с родными по телефону ребята уже пообщались, говорят корреспонденты ТСН, которые разговаривали с матерью одного из спасенных военнослужащих. А накануне мы еще и записали с ней интервью. Она не переставала верить в возвращение своего сына.

«Когда было 24 февраля – последняя связь с сыном. Я слышала, по телефону раздались его слова: "А теперь мама все, держись, у нас очень горячо..." Я услышала обстрелы, когда пошло наступление кораблей. Я услышала: "Мама держись, у нас очень горячо, если что, я сам выйду на связь". Все, на этом все кончилось. Что он жив, что он в плену, это для меня, для матери больно, даже произносить. Но я все-таки надеюсь, что он жив. И что его освободят, обменяют», — рассказывала мать освобожденного военнослужащего Татьяна Грибова.

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