Мама и дочь, потерявшие ноги из-за ракетного удара РФ по Краматорску, получили протезы (фото)

Наталья Степаненко и ее 11-летняя дочь Яна, потерявшие конечности из-за российского ракетного удара по вокзалу в Краматорске, проходят первый этап протезирования в Калифорнии.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Она была в аду и вернулась! Путин хочет остановить Украину, но он не способен остановить 11-летнюю девочку. Взгляните на нее! Ее взорвали, но она несокрушимая!", — говорит о своей пациентке американский реабилитолог Питер Херш.

Фото: facebook/Андрей Садовой

Реабилитация у мамы с дочерью будет длительной. Семья будет жить в США около года. Там украинцам помогли найти жилье и купить страхование. Пострадавшие получили обучающие протезы благодаря программе The Right to Walk Foundation.

После завершения протезирования семья Степаненко планирует вернуться в Украину. Однако и после этого им понадобятся продолжительные консультации врачей.

Напомним, российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ожидавшие эвакуации. Тогда погибли 50 человек, из них пятеро — дети.

