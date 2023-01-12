Мама на лодке везет гроб с телом сына-военного: в Сети показали страшное фото

В поселке Старый Салтов, что под Харьковом, мама везла на лодке гроб с телом погибшего на войне сына, чтобы похоронить. Разрушенный мост на ее фоне был единственным способом попасть на противоположный берег реки.

Снимок, сделанный в январе 2023 года, опубликовал фотограф Эрик Мармор у себя в Instagram. Имя погибшего героя и его матери, которая на фото — неизвестна.

"Мать везет гроб с телом сына, военного, которого забрала война", — написал он.

Старый Салтов расположен возле украинско-российской границы и был временно оккупирован в первые часы российского вторжения. Сегодня людям в поселке приходится пользоваться лодками, чтобы добраться до места назначения. Мост через реку Северский Донец разрушили оккупанты.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила украинский Харьков. Она назвала город символом безумия российской агрессии.

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