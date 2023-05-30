Мама недавно умерла: из Бахмутского района спасли троих детей-сирот — фото

Полицейские "Белого Ангела" эвакуировали троих детей-сирот из Донецкой области.
Из фронтового поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области эвакуировали троих детей-сирот. Спасал детей отряд полиции "Белые ангелы", специально созданный для эвакуации гражданских в Донецкой области.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Так, "Белые Ангелы" эвакуировали 11-летнюю Яну, 9-летнего Дениса и 7-летнюю Аню.
В зоне боевых действий дети остались без родителей – на днях умерла мать от внезапной болезни, а отец – несколько лет назад.
"Мама, папа, бабушка, дедушка – все наши родные теперь на небе", – рассказала Аня.
Братику и двум сестричкам пришлось пережить потерю самых родных людей и массированные атаки оккупантов, ведь в результате вражеского обстрела был поврежден дом.
Во время обстрелов дети ложились на кровать и накрывались одеялами – вот и вся защита.
"В подвал мы не лезли, потому что могло просто засыпать", — объясняет Денис.
Сейчас дети уже находятся в Киевской области, в семье своей двоюродной сестры.
Напомним, в Авдеевке разыскивают мальчика, которого прячут от эвакуации.
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