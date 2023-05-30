Мама недавно умерла: из Бахмутского района спасли троих детей-сирот — фото

Из фронтового поселка Нью-Йорк Бахмутского района Донецкой области эвакуировали троих детей-сирот. Спасал детей отряд полиции "Белые ангелы", специально созданный для эвакуации гражданских в Донецкой области.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Так, "Белые Ангелы" эвакуировали 11-летнюю Яну, 9-летнего Дениса и 7-летнюю Аню.

В зоне боевых действий дети остались без родителей – на днях умерла мать от внезапной болезни, а отец – несколько лет назад.

"Мама, папа, бабушка, дедушка – все наши родные теперь на небе", – рассказала Аня.

Из Бахмутского района удалось спасти троих детей-сирот.

Из Бахмутского района удалось спасти троих детей-сирот

Братику и двум сестричкам пришлось пережить потерю самых родных людей и массированные атаки оккупантов, ведь в результате вражеского обстрела был поврежден дом.

Во время обстрелов дети ложились на кровать и накрывались одеялами – вот и вся защита.

"В подвал мы не лезли, потому что могло просто засыпать", — объясняет Денис.

Сейчас дети уже находятся в Киевской области, в семье своей двоюродной сестры.

Напомним, в Авдеевке разыскивают мальчика, которого прячут от эвакуации.

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