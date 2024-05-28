"Мама стонала и шевелила ногами": 10-летний мальчик из Покровска потерял отца и мать из-за удара РФ

10-летний мальчик Николай из Покровска в мгновение ока остался сиротой и потерял папу и маму в результате удара РФ по их гражданскому дому.

В Покровске Донецкой области российские оккупанты ударили по жилому дому, в результате чего 10-летний Николай Глушко потерял родителей Ларису и Николая и остался сиротой.

Трагическую историю украинской семьи рассказывает CNN.

В тот день семья 10-летнего Николая жарила шашлык и не ожидала беды. Однако ночью после празднования вдруг раздался взрыв.

10-летний младший сын Ларисы и Николая Глушко, шатаясь, шел в темноте в комнату матери, и понял, что мать лежит перед ним, раздавленная бетонной плитой.

"Слышу свист сквозь сон. Потом – бабах. Окна все вылетели. Что-то упало", – вспоминал мальчик. "Мама говорила: "Коля, Коля". Я кричал: "Мама, я жив", – рассказывает Николай-младший.

Он сказал, что скрежетал пыль с лица и глаз матери.

"Я увидел, как мою маму придавило потолком. Я пытался оторвать ее, но не мог. Мама стонала и качала ногами. А я кричала: "Мама, мама, это просто сон, ужасный сон", – вспоминает ребенок.

Несколько дней назад снился подобный кошмар, и он чувствовал, что он может повториться.

"Я кричал: "Боже, зачем ты это со мной сделал?". Я бегал в нижнем белье и просил помощи. Потом была тьма", – говорит мальчик.

На его глазах умерла мать. Его отец погиб от первого взрыва. Несколько часов назад семья устроила шашлык, а теперь усадьба, где жила семья, была полностью разрушена.

В больнице Коле сделали укол лекарства для успокоения, а старший брат, которого не было в то время в доме, пришел объяснить, что произошло.

"Он сказал мне, что теперь остались только я и он. Он повторил это четыре раза. Я пытался успокоиться, но тоже ненавидел себя. Потому что я не мог спасти свою маму", – отмечает 10-летний Коля.

Могилы супругов, погибших от удара РФ в Покровске. Скриншот с youtube-канала CNN

По всей восточной линии фронта, особенно в районе Покровска, темпы продвижения России, кажется, ускорились, а вместе с этим увеличивалась неописуемая потеря таких семей, как Николай. Вблизи этого дома нет ни одной военной цели.

"Россияне настолько близко, что их радиостанции были слышны, объясняя своей аудитории, как Запад отказывается предоставить Украине современное оборудование, и поэтому "обычные ребята из украинских вооруженных сил будут отдуваться за это", – отмечает журналист CNN.

Опекуном Николая стала крестная, проживающей рядом. Из Покровска уезжать они не собираются.

Напомним, 25 мая РФ ударила по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. К моменту атаки внутри помещения было несколько сотен человек.

По состоянию на 28 мая количество жертв в Харькове возросло до 18. Среди погибших – 12-летняя девочка и 17-летний парень.

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