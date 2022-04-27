Мама умерла в его объятиях, а тело ее папы до сих пор под завалами в Мариуполе: освобожденные из плена сироты о пережитом

Мама умерла в его объятиях, а тело ее папы до сих пор под завалами в Мариуполе: освобожденные из плена сироты о пережитом

Впервые за время полномасштабной войны Украине удалось вернуть с оккупированной территории так называемой "ДНР" двух деток. Кира Обединская потеряла отца в Мариуполе, а мама умерла, когда ей было меньше месяца. А у Ильи Матвиенко мама была ранена в голову во время бомбежки Мариуполя.

И Кира, и Илья были ранены, поэтому уже тогда детей-сирот вывезли в больницу оккупированого Донецка и был большой риск, что их отправят дальше в Россию на усыновление, говорится в ТСН.

На щемящих кадрах возвращение детей домой к родным — Илья не ходит, потому что имеет массированное ранение ноги, а Кира все время держит дедушку за руку, который сам не могла поверить, что удалось освободить внучку.

Кира с отцом и его девушкой после полномасштабного вторжения пытались выжить в Мариуполе. Ее папу – чемпиона Украины по водному поло Евгения Обеденского, убили оккупанты. Это случилось на глазах 12-летней девочки. «Там истерика была сильная, ее не могли успокоить, Кире сказали, что папу похоронят, но там невозможно, там был обвал», – рассказывают о трагических событиях родные девочки.

После этого Кира вместе с другими детьми и взрослыми выбиралась из разрушенного города пешком и взорвалась на растяжке, девочку порубило осколками. Она уже не помнит как, но их подобрала попутка и довезла до оккупированного Мангуша. В тамошней больнице не могли вытащить осколки, поэтому ребенка переправили в Донецк.

У Ильи схожая история, но он не хочет о ней говорить, за него пересказывает бабушка. Илья с мамой Натальей убегали от бомбежек в Мариуполе и попали под обстрел. Но маму ранило в голову, а Илье разорвало ногу. Мама смогла дотянуть 10-летнего сына в дом знакомой. Раненые они лежали, обнимаясь на диване, пока соседка не поняла, что у Натальи уже не бьется сердце. «Мы лежали вдвоем с мамой, пришла тетя Валя, потрогала, пульса уже нет, она забрала меня. А на следующий день пришли военные», — рассказывает мальчик.

Российские военные переправили Илью в оккупированный Новоазовск, а оттуда в Донецк. Сначала врачи говорили об ампутации ноги. «Ему хотели сначала отрезать ногу, но он это слышал, он был в сознании, а потом посмотрели, у него функционирует нога», — говорит бабушка.

«Когда это случилось, я терпел, когда мне делали операцию, мне не делали наркоз, я терпел», – рассказывает Илья.

С тех пор, как бабушка узнала, что Илья в больнице Донецка, она начала за него борьбу, а за Киру боролся дедушка. Месяц эти две семьи просыпались и засыпали с мыслью, как вернуть детей назад. За эту историю взялся Офис президента – министерство по реинтеграции оккупированных территорий. Переговоры продолжались на самом высоком уровне с Москвой, а посредники были из других стран. Но риски, что Киру и Илью отправят в глубь России и отдадут на усыновление, как сирот, были очень высоки. «Там вопрос стоял на дни, в прошлую пятницу детей уже хотели вывезти в неизвестном направлении и это было эмоционально волнующим, я требовала, чтобы дети оставались в Донецке», — рассказывает Ирина Верещук.

Она говорит, что в этой ситуации сработало несколько факторов – украинская сторона знала, где физически находятся дети, родственники быстро оформили опекунство. На время военного состояния процедуру максимально упростили и ускорили, но самое важное было то, что родные были готовы выехать на оккупированную территорию и забрать детей лично. «Все это время, когда шли переговоры на самом высоком уровне, дети не знали, когда до них доберутся их близкие. В той больнице и у Киры и Ильи случилась истерика – они говорили, что они никому не нужны, потому что к ним никто не едет», – добавляет Верещук.

Украине впервые удалось вернуть деток с оккупированной территории так называемой "ДНР"

Но родные делали все возможное для внуков. Бабушка Ильи преодолела путь территорией 4 государств, чтобы добраться до внука. «Из Киева на поезде в Польшу. Из Польши самолетом в Турцию, из Турции в Сочи, из Сочи самолетом в Москву, там сказали ждать, а вы же знаете, это все на нервах», — вспоминает женщина.

Таким же путем дети с родными возвращались в Украину. В день приезда у Ильи был день рождения – 10 лет. И хотя торта со свечами у него не было – к Илье на день рождения пришел президент с подарком.

А бабушка в этот день ждали главного подарка от врачей — они обследовали ногу Ильи и, несмотря на огромное повреждение задней поверхности бедра, он может двигать пальцами ноги, а это значит, что функция сохранена и Илья сможет ходить после длительного лечения. «Раны там тоже все не плохие, так что с Днем рождения», — говорят медики

Илья настоящий боец и очень коммуникабельный, когда вокруг много людей. Но когда он остается в одиночестве, то его настроение ухудшается. Бабушка говорит, теперь ее задача отогреть Илию объятиями. «Вот знаете, когда сердце разбито, а потом оно раз и соединилось, потому что это родное, понимаете», – говорит бабушка.

Кира, когда возвращалась в Украину все время переспрашивала у дедушки, не слышны ли в Киеве взрывы, и что там не стреляют. Александр Петрович постоянно уверяет девочку, что она в безопасности. А еще понимает, что говорить о ее папе с ней еще рано. Тело его сына все еще остается под завалами их дома в Мариуполе. "О папе вчера начала разговаривать в поезде, она начала плакать, я понял, что не надо говорить", — говорит мужчина.

Кира все время прижимается к дедушке и не отпускает его и на шаг, все время обнимает и хочет домой. Их дом временно будет в Черновцах, потому что их родной город больше не существует.

В Россию за время полномасштабной войны насильственно вывезено 5 тысяч украинских детей. Но объятия этих детей с родными - свидетельство того, что даже в безвыходной ситуации нужно бороться за возвращение маленьких украинцев в дом. «Надо бороться, надо бороться здесь ничего другого не остается. Ничего нет невозможного», – убеждены родные детей.

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