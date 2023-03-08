"Мама, я никогда не сдамся": названо имя воина ВСУ, расстрелянного оккупантами за "Слава Украине!"

Мать, сын и собратья погибшего воина ВСУ считают, что на видео россияне казнили именно Александра Мациевского.

Региональное управление Сил ТрО "Север" Вооруженных сил Украины назвало имя воина ВСУ, которого жестоко казнили российские оккупанты. Это – Александр Мациевский.

Об этом они сообщили в Facebook.

Региональное управление Сил ТрО "Север" Вооруженных сил Украины рассказало подробности гибели украинского защитника, видео казни которого опубликовали россияне.

Обстоятельства гибели защитника Украины

Александр Мациевский был бойцом 163 батальона 119 отдельной бригады ТрО Черниговской области. 30 декабря 2022 года он и еще четверо украинских защитников приняли бой в окрестностях Соледара Донецкой области. В 12:00 в тот же день связь с военными исчезла. Воины ВСУ не смогли пробраться на их позиции из-за постоянного минометного обстрела. Обстоятельства смерти и попадания в плен Александра неизвестны, поскольку все его собратья либо погибли, либо пропали без вести.

Мать Александра, его сын Михаил и военнослужащие его подразделения узнали собратья на этих кадрах.

Как вернули тело воина

В 2023 году состоялся обмен телами погибших военнослужащих. В это время удалось вернуть тело Александра.

"14 февраля 2023 года Нежин смог провести в последний путь своего земляка. Без сына осталась мать, без отца сын. Но будет память о том, как достойно, без малейшего страха украинский воин воспринимает свою смерть ради Родины", — говорится в сообщении.

Фото: Региональное управление Сил ТрО "Север" Вооруженных сил Украины

Биография воина, которого казнили россияне за "Слава Украине!"

Александр Мациевский родился в Молдове 10 мая 1980 года. В соседнем государстве мать украинского героя, Прасковья Михайловна работала технологом на Кишиневской обувной фабрике. В Молдове Александр окончил среднюю школу и электротехнический колледж.

Затем семья вернулась в Нежин, на Родину. До февраля 2022 Александр работал по специальности.

Когда началось полномасштабное наступление России на Украину, Александр сразу пошел в Нежинский ТЦК и СП, но сразу не смог попасть в армию. А поэтому он делать укрепление, караулил на блок-посту, готовил бутылки с зажигательной смесью и ходил в военкомат с просьбой мобилизовать его.

11 марта он был причислен к Нежинскому батальону территориальной обороны. Александра после учебы назначили снайпером. В декабре 2022 года, когда батальон собирался отправляться на восток, Александр не сказал маме, что он уедет в зону активных боевых действий, очень не хотел, чтобы она волновалась. Когда он прощался с мамой, то поблагодарил ее за то, что она его родила.

Последний разговор с мамой

29 декабря 2022 Александр в последний раз говорил с мамой. Он сказал ей: "Мама, я никогда не сдамся в плен!" Прасковья Михайловна поняла, сын на фронте. Больше мать не общалась с сыном. Лишь 7 января 2023 ей пришло сообщение о том, что Александр снова на связи.

Фото: Региональное управление Сил ТрО "Север" Вооруженных сил Украины

"После слов собратьев, что Саши уже нет, жизнь поделилась на до и после… А потом снова испытания, опознание родного ребенка в Киевском морге, обзор всех тех шаровых отверстий, которые оборвали жизнь Воина. Мать вспоминает, — с появлением в сети видео гибели мое сердце снова всколыхнулось. Это был мой Саша, а потом звонок от его сына, он со слезами кричал "Я видел как убили моего отца!" Мать верит, что собратья отомстят за него", — говорится в сообщении.

Напомним, в Сети опубликовали видео, как россияне жестоко казнят украинского военнопленного. Последними словами украинского защитника были: "Слава Украине!"

Активист Сергей Стерненко заметил, что перед казнью воина, вероятно, заставили копать себе могилу.

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