"Мама живьем сгорела": свидетели ночной атаки по Херсону рассказали о пережитом (фото, видео)

В результате попадания по девятиэтажке погибла пожилая женщина, еще три человека получили ранения.

В результате обстрела Херсона в ночь на 30 октября есть погибшие и пострадавшие, ведь российские оккупанты попали в частные и многоквартирный дома.

Об этом сообщили МВД Украины и начальник ГВА Роман Мрочко.

Глава военной администрации уточнил, что российские войска около полуночи ударили по Херсону с временно оккупированного левого берега.

В результате обстрела в Центральном районе города начался пожар на 9-м этаже многоквартирного дома.

"В огне погибла 85-летняя женщина. Еще одна пострадавшая была госпитализирована с ожогами и отравлением продуктами горения. Жители соседних квартир оказались заблокированными", – говорится в заявлении Мрочко.

В МВД проинформировали, что ночью россияне атаковали с РСЗО Северный микрорайон Херсона: зафиксировано около 15 "прилетов".

Вражеские снаряды повредили школу, три частных и многоэтажный дома.

В результате атаки в квартире погибла 91-летняя женщина, также ранены 68-летний мужчина и женщины 36-ти и 53-х лет.

Последствия обстрела Херсона ночью 30 октября / Фото: МВС Украины в Telegram

Последствия обстрела Херсона ночью 30 октября / Фото: МВС Украины в Telegram

Рассказы очевидцев атаки по Херсону

"Точное время сказать не можем, потому что перед тем было громко, были "прилеты" и "Грады". А когда к нам полетело – мы и не поняли, что оно "прилетело". Просто хлопнуло, начали смотреть и видим, что вот такое случилось. Пожар был: сразу увидели вспышки в соседних окнах, потом поняли, что горит наш дом", – рассказала местная жительница Валентина Цымбал.

"Залетело в кухню и пробило на восьмой этаж. Там вот такая дыра в потолке. Прошло через туалет, ванну и там застрял кусок этого. И вот от этого взрыва стена из кухни упала к соседям. В спальне, где мама спала, плита упала на нее. Живьем сгорела”, – рассказала жительница поврежденной квартиры Наталья Глазовая.

Ночной обстрел Херсона: местные жители рассказали о пережитом

Напомним, россияне также днем 29 октября обстреляли центральный район Херсона. В результате атаки была ранена 43-летняя женщина.

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