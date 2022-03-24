MamaRika о том, как с крошечным сыном на руках пересекала границу: "Шла две ночи пешком"

MamaRika о том, как с крошечным сыном на руках пересекала границу: "Шла две ночи пешком"

Знаменитость решила уехать из Украины.

Украинская певица MamaRika жила недалеко от Гостомеля, когда началась война.

Семья долгое время не покидала свой дом. После очередных взрывов и обстрелов певица с мужем и крошечным сыном поехали в Одессу.

"Мы были настолько близко к горячей точке, что периодически прямо над нами пролетали ракеты, словно в фильме ужасов. В таком режиме дикого страха мы прожили два дня, и на третью ночь после очередного взрыва, собрав вещи через 15 минут, покинули свой дом", – написала исполнительница.

MamaRika с мужем и сыном / instagram.com/mamarika_official

В Одессе семья некоторое время восстанавливала силы. Впрочем, ради сына певица решила ехать дальше. Она выбрала Молдову. Дорого оказалась нелегкой. Артистка долго не могла пересечь границу, ведь были немалые очереди.

Сын MamaRika / instagram.com/mamarika_official

"Мы более 20 часов пересекали машиной молдавскую границу. Это очень больно видеть, как раскалываются семьи, и люди оставляют все что у них есть и идут в никуда ради своих детей. Переходить буферную зону мне пришлось аж в 2 ночи пешком с огромным чемоданом. Представьте себе: пустое поле без всякого фонаря, темень и ни души... Этот километр длился вечность, но когда меня встретили приветливые молдавские пограничники, предложили чаю и забросили несколько шуток — стало немного легче", — написала MamaRika.

MamaRika / instagram.com/mamarika_official

Знаменитость провела некоторое время в Молдове, а затем уехала в Румынию. Позже певица улетела в Варшаву, где ее встретила мама. Настю с сыном сразу же накормили в аэропорту, а волонтеры дали Давиду немало вещей и игрушек.

"Не таким я представляла первый перелет Давида, и это было очень тяжело своими силами. А я понимала для чего это все, поэтому силы сами появлялись магическим образом. Когда я долетела до Варшавы и обняла маму, я впервые выдохла за долгие недели. Я не верила, что я это сделала", — поделилась Настя.

Муж исполнительницы, Сергей Середа, остался в Одессе.

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