"Мамины пирожки уже напечены": военные отрабатывают сценарии повторного вторжения из Беларуси

По данным разведки, вдоль украинской границы со стороны Беларуси развернуто до семи батальонно-тактических, продолжаются накопления и размещения войск, поэтому украинцы тренируются встречать врага, говорится в ТСН.

На учениях "Северный ураган" за легенду служит правдивый сценарий, похожий на события 24 февраля. На белорусской стороне начали скапливаться силы противника. Приказ: усилить украинские опорные позиции, поэтому одновременно прибывают группы подкрепления: вооруженные силы, пограничники и нацгвардия. Огневые рубежи заняли снайперы, сектор дополнительно прикрывает пехота, а в небе – авиация и дроны. Одни – готовятся принимать бой, другие – разворачивают блокпосты, ищут вражеские ДРГ. "Они могут передвигаться и гражданским транспортом. И попытаться проникнуть с военной техникой. Нам нужно не допустить прорыва этой ДРГ в глубь Украины или в тыл наших подразделений", — объясняют бойцам.

Боец на псевдо «Сова» вспоминает, как все начиналось на самом деле в феврале. Он один из тех, кто имеет боевой опыт именно на этом участке обороны. Тогда, говорит, превосходящий в живой силе и технике – враг смог прорваться в глубь страны. Сделать сейчас это будет сложнее, убеждают бойцы.

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"Скажем так: 24 числа мы готовились, мы были готовы к наступлению, но до последнего не верили, что они таки засунут нам нож в спину. Теперь мы будем действовать более агрессивно. Домашние заготовки есть! "Мамины пирожки"уже напечены", т.е. мы готовы их встречать", – утверждает боец.

Пирожками "Сова" называет злость и закаленность собратьев. В первые дни войны, признается, не все ребята психологически готовы были убивать, но после Чернигова, Бучи, Гостомеля, Ирпеня боевой дух изменился. Бойцы обстреляны не хуже техники. "Техника стреляна из минометов, вступали в бой с танком. Вся техника у нас уже восстановлена и готова к использованию", – рассказывают ребята.

На стороне белорусской границы пока без изменений, до сих пор там продолжаются так называемые военные учения, которые начались еще до полномасштабного вторжения. По данным разведки, вдоль нашей границы развернуто до семи батальонно-тактических, продолжают подготовку для накопления и размещения войск. Беларусь остается плацдармом для высадки россиян в Украину и наши военные маневры «Северный ураган» 2022 – зеркальный ответ. Украина прогоняет все возможные сценарии. "Проверка сил и средств в случае попытки прорыва. Эти мероприятия проводятся на постоянной основе. Каждый день. В случае любых угроз наши силы всегда готовы к адекватному реагированию в случае изменения ситуации", — убеждает генерал-лейтенант Сергей Наев.

Регулярно в совместных учениях: вооруженные силы, терробороны, полицейские, пограничники и нацгвардейцы. "Все подразделения должны быть одним крепким кулаком, чтобы наше государство оставалось – нашим государством! И давало отпор любому агрессору. С какой бы стороны он к нам не приходил", — добавляет Наев.

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