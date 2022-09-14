"Мамкиных "героев" прикрыли женщины": мобилизованные из "ЛНР" отказались воевать за фейковую "ДНР"

Мобилизированные жители так называемой "ЛНР" после бегства из Харьковской области отказались возвращаться на фронт.

В Луганске женщины устроили бунт, чтобы не отпускать своих мужчин в Донецкую область.

Об этом пишет Стратком ВСУ.

Сбежавшие из Харьковщины жители Луганской области отказались идти воевать на Донетчину, куда их планировали отправить после побега. Чтобы мобилизованных снова не бросили на фронт, их бросились отбивать женщины. Жительницы оккупированной Луганщины потребовали вернуть своих мужчин домой.

""Воины" тоже ехать помогать "братскому народу", чтобы вернуться в следующий раз в пакетах, не хотят. Решение правильно", — говорится в сообщении.

Напомним, после освобождения от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области каждый день появляются новые ошеломляющие факты об их зверствах.

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