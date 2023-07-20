"Мамочка, поговорите со мной": родственники отказались общаться с пленным оккупантом

Простые россияне продолжают развенчивать миф собственной пропаганды о том, что они "своих не бросают".

Украинские журналисты и блоггеры Владимир Золкин и Дмитрий Карпенко, берущие интервью у пленных оккупантов, побеседовали с очередным захватчиком.

Традиционно оккупанту дают возможность позвонить домой. Однако с оккупантом Антоном Воронцовым отказались говорить и невеста, и названная мать.

Оккупант записал невесте голосовое сообщение и предупредил, что будет звонить ей. Также ей сбросили фото россиянина, чтобы подтвердить, что это не обман. Однако невеста сказала, что не будет с ним разговаривать, бросила трубку и заблокировала номер журналиста.

"Нет, не хочу разговаривать. Спасибо, до свидания", – сказала невеста захватчика.

В конце концов трубку взяла только его тетя, которую пленный называл мамой (родная мать оккупанта умерла).

"Что произошло? Я ничего не поняла. Я не верю, что он у вас в плену", — отметила женщина, хотя слышала голос своего племянника в трубку, который просил поговорить с ней. Позже тете даже показали по видеосвязи племянника, но она снова отказалась говорить.

"Мамуличка. Марина Юрьевна, вы что? Не шутите так! Я реально в плену, блин. Это не шутки. Вы что там, сошли с ума? Таня тоже… Вы что меня здесь, блин… Я ранен. У меня ранение обеих рук. Вы что устраиваете, дайте пообщаться с вами", – со слезами на глазах говорил оккупант.

Разочарованный захватчик, после того как родные отказались с ним говорить, признал, что "никто не собирается вытаскивать его из плена".

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