Маму с младенцем с обложки ТІМЕ нашел их спаситель, а они поехали благодарить родителей бойца

Семьи встретились и договорились увидеться снова, когда после победы боец вернется домой.

Жительница Ирпеня с крохотной дочкой, которые вместе с военным попали на обложку всемирно известного журнала ТІМЕ, нашли друг друга. Хотя и представления не имели кто, где и как, кого зовут. Они встретились во время эвакуации в Ирпене и даже подумать не могли, каким тесным бывает мир.

ТСН уже рассказывала об истории семьи Павлюков. Юлия с крохотной дочкой Эммой и бойцом ВСУ в тот ужасный день попали в объектив фотокамеры. Снимок стал обложкой одного из самых известных и влиятельных изданий мира ТІМЕ. «Она просто начала очень плакать и взял ее на ручки и просто начал ее успокаивать», — вспоминает женщина.

Семья выехав на Ровенщину очень волновалась за военного, который так утешал малышку. После сюжета в ТСН – он отозвался сам. «Написал: как вы, как Эмма? Я была очень счастлива, что он жив, что с ним все хорошо», — говорит Юлия.

Журналисты вместе с тем разыскали родных бойца. Оказалось, его зовут Влад, ему 19 и он тоже из Ровенщины. Поэтому вместе с маленькой Эммой и ее родители поехали благодарить за такого бойца. «Хотим поблагодарить вас за сыночка такого. Мы очень рады, что у вас все хорошо. Очень нас так поддержал», – благодарит Юлия.

Все присутствующие едва сдерживают эмоции. «Мы довольно спонтанно поехали на Ровенщину и человек, который помогал моей жене тоже из Ровенщины. Такое ощущение, что наша страна очень большая, а с другой стороны, так тесна, что люди, которые рядом они оказываются на Ровенщине», — удивляется отец девочки Олег.

Родители Влада говорят, были ошеломлены увидив сына на обложке. "Я знала, что он не совсем в безопасном месте. Я это понимала как мать, я это чувствовала. У меня сперва был шок", – говорит мама бойца.

Жительница Ирпеня с дочерью, вместе с военным попавших на обложку "ТIМЕ", отыскали друг друга

«Не было слов, только вот гордость, эмоции», – добавляет отец.

Влад, рассказывают, добрый парнишка, преданный и искренний. Гордятся, говорят, своим сыном и каждым защитником. В семье еще тоже на войне близкие родственники и знакомые. И хотя Влад сейчас не может говорить по телефону – направил сообщение, чтобы мама зачитала: «Очень рад, что Эмма и ее семья в безопасном месте и хочу пожелать мирного неба, как им, так и всем нашим украинцам. Я уверен, что мы сильная нация, и за нами правда. Вот поэтому мы победим. Слава Украине! Героям слава!».

Семьи договариваются встретится еще, когда Влад и все наши защитники вернутся домой. Потому что победа за нами, уверены семьи. И как приветствие Владу и всем бойцам, его младший брат играет Гимн на всю окраину.

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