"Мамулечка, нужно сваливать!": Подоляк заявил россиянам, что Крым и Донецк подлежат освобождению

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал реакцию россиян в Крыму на взрывы, прогремевшие 9 августа на военном аэродроме в Новофедоровке.

Так, он напомнил россиянам, что Донецк и Крым являются украинскими территориями, оккупированными армией РФ, и подлежат освобождению.

Об этом Подоляк написал в Сети.

"Мамулечка, нужно сваливать!" – новый лозунг ru-воров, живших на украденных территориях в захваченных домах. Юридически Донецк и Крым имеют такой статус, как Мариуполь или Мелитополь. Это украинские территории, оккупированные российской армией, подлежащие освобождению. Все остальное – выдумки ru-пропаганды", – говорится в заявлении советника главы президентского офиса.

Заметим, что фразу "мамулечка, нужно сваливать!" выкрикивали именно россияне на одном из крымских пляжей, с которого были видны взрывы на захваченном оккупантами аэродроме "Саки".

Напомним, 9 августа на военном аэродроме "Саки" в Новофедоровке (Крым) раздалась серия мощных взрывов.

Известно, что на аэродроме оккупанты размещали истребители и бомбардировщики.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило об уничтожении девяти вражеских самолетов в Крыму.

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