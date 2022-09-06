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Маневрируют в сторону Новороссийска, но угроза сохраняется: что с "Калибрами" РФ в Черном море

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Маневрируют в сторону Новороссийска, но угроза сохраняется: что с "Калибрами" РФ в Черном море

Фото: facebook.com/sergey.bratchuk

Достижимость российских "Калибров" очень велика, поэтому сигналы воздушной тревоги нельзя игнорировать.

Группировка вражеского флота в Черном море насчитывает от 10 до 12 кораблей.

Об этом рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона.

По ее словам, все корабли прячутся и маневрируют в сторону Новороссийска, "поскольку понимают, что направление северо-западной части Черного моря для них закрыто или открыто однократно – по примеру крейсера "Москва".

"Они прячутся там, где еще действуют системы ПВО, расположенные в северо-западной части Крыма. Ракетоносители, несущие высокоточные "Калибры" — это 2-3 единицы. Это 16-24 ракеты "Калибр", которые угрожают всей территории Украины. Достижимость очень велика, поэтому сигналы воздушной тревоги нельзя игнорировать", – отметила Гуменюк.

Ранее Наталья Гуменюк подтвердила обезвреживание Дарьевского моста в Херсонской области.

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