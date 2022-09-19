Манипулируют ядерной катастрофой: в России Лавров провел телефонный разговор с МИД Франции о безопасности на Запорожской АЭС

Глава МИД России Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Франции Катрин Колонн.
Министр иностранных дел РФ Лавров пообщался по телефону с главой МИД Франции Катрин Колонн. В ходе беседы они, в частности, обсудили вопросы безопасности на Запорожской АЭС.
Об этом пишет российское пропагандистское издание "ТАСС".
"Лавров заверил Катрин Колонн в необходимость немедленного и полного прекращения обстрелов ЗАЭС со стороны Украины. Лавров отметил, что киевский режим обстрелами ЗАЭС подвергает Европу опасности ядерной катастрофы”, — пишут пропагандисты.
Напомним, что Зеленский утвердил состав делегации на Генассамблею ООН.
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