Манипуляцию

Спикер МИД России Мария Захарова заявила: «американские политики стоят по заявлению Зеленского по поводу «призыва к ответственности [за спецоперацию — ред.] всего населения России», поскольку это заявление нацелено на разрушение связей на Европейском континенте, потому что политикам США выгодно ослабление Европы».

Дезинформацию

Коллаборант-«руководитель» временно оккупированных территорий Запорожской области Владимир Ррогов заявил: «удар ВСУ по Токмаку нанесен как месть за резолюцию о проведении референдума по вхождению Запорожья в состав России».

Манипуляцию

Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил: «Владимир Зеленский должен понимать, что страны Европы, пытающиеся «наказать Россию», уже активно платят за это – и сами страны, и их граждане… рано или поздно эти страны будут спрашивать, все ли правильно делает Владимир Зеленский».

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