"Манипуляция общественным сознанием" : Жданов рассказал, что на самом деле происходит с мобилизацией в РФ

Заявления министра обороны РФ Сергея Шойгу и президента Владимира Путина о якобы прекращении мобилизации на самом деле не соответствует действительности. Пока Путин не выдаст письменный указ – она все еще будет действовать.

Об этом в интервью УНИАН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Это манипуляция общественным сознанием. Смысл в том, что нельзя словесно отменить письменный приказ – указ президента России. Если он издан, то он будет действовать до тех пор, пока не появится указ Путина о прекращении или отмена частичной мобилизации. До тех пор военкоматы будут раздавать повестки и будут загребать людей, что они сейчас и делают. Они могут притормозить с этим, но начать собирать призывников, так как с 1 ноября начался призыв на срочную военную службу", — рассказал Жданов.

По словам Жданова, 120 тысяч солдат, которых в России планируют призвать, отправят в воинские части для обеспечения жизнедеятельности частей, их не возьмут на фронт, но это не касается демобилизованных солдат.

"Но дембелей, которые хотели освободиться этой осенью, не отпускают домой. Их сейчас пригонят на территорию Украины. Дембеля намного лучше, чем мобилизованные, но гораздо хуже контрактников. Строковики в основном выполняют хозяйственные работы", — резюмировал эксперт.

Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил о начале так называемой частичной мобилизации. В РФ на военную службу должны были призвать до 300 тыс. мужчин.

В начале ноября Путин заявил, что в РФ уже мобилизовали 318 тысяч мужчин на войну против Украины.

На очередной пресс-конференции Путин заявил о завершении мобилизации в РФ, но отдельный указ об этом он не подписывал, пообещав посоветоваться с юристами.

Путин пообещал посоветоваться с юристами, нужен ли указ, который завершит проведение мобилизации.

Однако военный эксперт Олег Жданов считает, что на самом деле Путин рассчитывает призвать в армию около миллиона солдат.

Глава Чечни Рамзан Кадыров также заявил, что в республике мобилизация будет продолжаться.

Аналитики из Института войны считают, что частичная мобилизация не помогла в достижении планов президента РФ Владимира Путина, поэтому он, вероятно, будет продолжать скрытую мобилизацию.

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