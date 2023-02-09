Манипуляция с цифрами: Жданов прокомментировал информацию о подготовке Россией тысяч танков, бронемашин и сотен истребителей

Эксперт отмечает, что общий парк летного состава РФ составляет около 550 единиц. Из них 330 в состоянии выполнять боевые задания. Все остальное – металлолом, который не поднимается в воздух, который нужно ремонтировать.

Издание Foreign Policy со ссылкой на украинского военного чиновника сообщило, что российские оккупанты уже подготовили для будущего наступления 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.

Военный эксперт Олег Жданов убежден, что здесь есть манипуляция с цифрами: они завышены.

Общий парк летного состава РФ составляет около 550 единиц. Из них 330 в состоянии выполнять боевые задания. Все остальное – металлолом, который не поднимается в воздух, который нужно ремонтировать.

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Об этом Жданов рассказал во время эфира 9 февраля.

"Если вы посмотреть на количество в тратах, то увидите там колоссальную цифру: мы больше половины из того летного состава 330 перемолотили. А теперь снова 800, откуда? Даже с учета снятых с хранения и частично восстановленных все равно не выходит 800 летательных аппаратов в боевом". составе, способных подняться на крыло и выполнять боевое задание", — объясняет он.

Эксперт отмечает, что вертолетный парк военные ВСУ вообще проредили, у оккупантов остались не сотни, а уже десятки вертолетов, способных подняться в воздух.

"По танкам, с учетом того, что они сняли с хранения 72-е, 80-е, о чем свидетельствует появление их на поле боя, эти цифры могут соответствовать действительности. Но вы не забывайте, что эти цифры растянуты на тысячи километров фронта. 1800 танков на 1000 километров. 1,8 танка на 1 километр. Где-то этих танков 5-10 на километр фронта, а где-то их вообще нет. В этом, по моему мнению, и заключается манипуляция", — подытожил Олег Жданов.

Напомним, Россия с начала полномасштабной войны потеряла по меньшей мере тысячу танков.

К слову, по данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля 2022 года по 9 февраля 2023 года Россия потеряла в Украине около 3255 танков и 6468 ББМ.

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