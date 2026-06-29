Мантия рядом с телом: в Харькове КАБ убил девушку, приехавшую на выпускной

По Харькову ударил КАБ.

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В Харькове в результате российского удара управляемой авиабомбой по Холодногорскому району погибла молодая женщина, приехавшая в город на выпускной. Другая пострадавшая получила травматическую ампутацию нижней конечности.

Об этом сообщает местное издание "Думка".

На тротуаре у места удара осталось тело погибшей. Рядом с ним лежала выпускная мантия.

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Одна из девушек находилась в крайне тяжелом состоянии – ей сразу приступили к оказанию помощи. У пострадавшей зафиксировано осколочное ранение и травматическую ампутацию нижней конечности.

По Харькову ударил КАБ. / © Фото: Ольга Павловская

По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, россияне ударили КАБом по Холодногорскому району города.

"Вражеский КАБ ударил по Холодногорскому району. Детали выясняем", - сообщил Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате атаки погибла 23-летняя девушка. Еще 10 человек получили ранения.

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© youtube.com/Одесса как она есть

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Его оперируют. Другим раненым медики также оказывают необходимую помощь.

Из-за российского удара в Харькове поврежден трамвай, электрическая сеть, более 15 автомобилей, здание предприятия и дома, расположенные рядом с местом попадания. Позже в Холодногорском районе зафиксировали еще один прилет.

Также сообщалось, что российские оккупанты атаковали спальные районы и частный сектор Запорожья управляемыми авиабомбами (КАБ). Под завалами разрушенных домов погибли два человека, еще шестнадцать, в том числе и двое детей, получили ранения разных степеней тяжести. Также трем гражданским понадобилась срочная помощь медиков ночью, когда на город снова летели тяжелые КАБы.

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