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Мантия рядом с телом: в Харькове КАБ убил девушку, приехавшую на выпускной
В Харькове после российского удара КАБ по Холодногорскому району погибла молодая женщина, приехавшая в город на выпускной. Другая женщина получила травматическую ампутацию.
В Харькове в результате российского удара управляемой авиабомбой по Холодногорскому району погибла молодая женщина, приехавшая в город на выпускной. Другая пострадавшая получила травматическую ампутацию нижней конечности.
Об этом сообщает местное издание "Думка".
На тротуаре у места удара осталось тело погибшей. Рядом с ним лежала выпускная мантия.
Одна из девушек находилась в крайне тяжелом состоянии – ей сразу приступили к оказанию помощи. У пострадавшей зафиксировано осколочное ранение и травматическую ампутацию нижней конечности.
По данным городского головы Харькова Игоря Терехова, россияне ударили КАБом по Холодногорскому району города.
"Вражеский КАБ ударил по Холодногорскому району. Детали выясняем", - сообщил Терехов.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате атаки погибла 23-летняя девушка. Еще 10 человек получили ранения.
Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Его оперируют. Другим раненым медики также оказывают необходимую помощь.
Из-за российского удара в Харькове поврежден трамвай, электрическая сеть, более 15 автомобилей, здание предприятия и дома, расположенные рядом с местом попадания. Позже в Холодногорском районе зафиксировали еще один прилет.
Также сообщалось, что российские оккупанты атаковали спальные районы и частный сектор Запорожья управляемыми авиабомбами (КАБ). Под завалами разрушенных домов погибли два человека, еще шестнадцать, в том числе и двое детей, получили ранения разных степеней тяжести. Также трем гражданским понадобилась срочная помощь медиков ночью, когда на город снова летели тяжелые КАБы.