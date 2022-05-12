"Маразм, ничего не меняющий в общей ситуации" — экс-глава МИД о вероятном присоединении Херсонщины к РФ

"Маразм, ничего не меняющий в общей ситуации" — экс-глава МИД о вероятном присоединении Херсонщины к РФ

Оккупанты хотят обратиться к Путину с просьбой присоединить к России Херсонскую область, но экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что от таких незаконных действий захватчиков ничего существенно не изменится в ходе войны.

Несмотря на любые попытки или действия оккупантов об незаконном создании фейковых "республик" на украинских территориях, весь цивилизованный мир воспринимает их как квазиобразование, а не государства. Все понимают, что это нужно Путину, чтобы реализовывать свою диктаторскую политику.

Об этом сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью OBOZREVATEL.

"Поэтому какие бы формы этого маразма он ни придумывал, думаю, принципиально ситуация не изменится. Все будет зависеть от двух обстоятельств: от того, как быстро украинские Вооруженные силы получат необходимое для них оружие для того, чтобы быть готовыми не только дать отпор врагу, но и для контрнаступления, и когда это контрнаступление завершится изгнанием всех этих орков с территории Украины. Я думаю, нам не нужно особо удивляться каким-то очередным фантазиям Путина. Это ничего не меняет в общей ситуации", — заявил Огрызко.

По его мнению, Запад отвергнет такие действия России и осудит их, подчеркнув, что это не имеет никаких юридических последствий. Но в самом ходе войны, считает эксперт, ничего не изменится.

Как стало известно, оккупационные власти Херсонской области намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой присоединить временно оккупированный регион в состав Российской Федерации. "Руководитель военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов заявляет, мол, обойдутся без референдумов. В то же время будет единственный "указ" на основании обращения "руководства ХНР".

Следует отметить, что президент Владимир Зеленский ранее заявил, что если будет проведен псевдореферендум в Херсоне, то Украина выйдет из переговорного процесса.

Напомним, в Минобороны сообщали, что российским захватчикам не удается провести свои так называемые референдумы на временно оккупированных территориях Украины, в частности, в Херсоне.

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