Марченко рассказал, насколько хватит имеющихся у Украины средств и оружия для войны с Россией

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что у страны достаточно средств и вооружения, чтобы сопротивляться российской агрессии по крайней мере до середины 2025 года.

Об этом сообщило испанское издание El País.

"Я считаю, что у нас достаточно средств, достаточно оружия, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы противостоять, как минимум, на первое полугодие 2025 года", — отметил министр.

По его словам, главной потребностью ВСУ остаются беспилотники, тогда как в ноябре Россия понесла рекордные потери на поле боя.

"В ноябре Россия потеряла рекордное количество войск. Однако они все равно пытаются медленно двигаться вперед. Мы делаем все возможное, чтобы остановить их", – добавил Марченко.

Напомним, в парламенте Канады проголосовали за выделение Украине $587 млн военной помощи.

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