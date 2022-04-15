Марченко устроила пресс-конференцию в Москве: что рассказала жена задержанного Медведчука (видео)

Марченко сбежала в Россию, которая напала на Украину и убивает граждан.

Оксана Марченко, супруга нардепа от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, устроила пресс-конференцию в Москве, столице страны-агрессора России.

Видео она опубликовала у себя в YouTube.

Марченко общалась с пропагандистами в черной маске. Она объяснила, что не хочет, чтобы муж видел ее в "таком виде", ведь, по ее словам, она выглядит "очень плохо".

Жена государственного изменника заявила, что местонахождение Медведчука ей неизвестно, а никакой реакции от украинской власти на обращение ей не поступало.

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По словам Марченко, она обратилась также к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, поскольку считает его единственным независимым политиком в Европе. Однако он тоже ей не ответил.

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Она назвала задержание мужа запугиванием для всех оппозиционеров, которые не согласны с политикой президента Украины Владимира Зеленского.

Также Марченко обвинила Службу безопасности Украины в пытках. Она якобы разглядела синяки на лбу Медведчука на его последних фото.

"Если кому еще известно слово честь, то честь в этом человеке, который ни на один день не покидал территорию Украины. Который говорил мне всегда: "Я ни в чем не виноват, я не совершил ни одного преступления в отношении Украины", — сказала Марченко про Медведчука.

Марченко добавила, что выехала из Украины в Беларусь 18 апреля, якобы чтобы снять интервью с пропагандистом Николаем Басковым для своего YouTube-канала. В Москве же у нее живет родная сестра.

"Когда нам тяжело, мы пытаемся быть рядом с родными", — заявила супруга Медведчука.

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Стоит отметить, что на пресс-конференции присутствовали только российские пропагандисты и один журналист из турецкого информационного агентства.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании кума Путина, нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. "Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали со временем. Слава Украине!" – написал он и показал фото Медведчука.

Позже стало известно, что Медведчук хотел убежать через Приднестровье в Москву. Однако его в военной форме Вооруженных сил Украины задержали в Киевской области.

Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она также обратилась к Эрдогану, чтобы тот помог вытащить из тюрьмы Медведчука.

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