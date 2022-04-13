Марченко закуталась в платок и обратилась к Эрдогану, чтобы тот помог вытащить из тюрьмы Медведчука

Марченко закуталась в платок и обратилась к Эрдогану, чтобы тот помог вытащить из тюрьмы Медведчука

Кума Путина пожаловалась, что в ее семью пришел "черный день".

Кума Путина Оксана Марченко закуталась в платок и записала видеообращение к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Она попросила вытащить из украинской тюрьмы своего мужа Виктора Медведчука, которому инкриминируют государственную измену.

Марченко опубликовала в социальных сетях.

Кума Путина заявила, что Медведчука задержали по личному указанию президента Зеленского и якобы "незаконно удерживают в неизвестном месте". Марченко пожаловалась, что из "Медведчука сделали заложника".

"Раньше моего мужа пытались осудить на политическом процессе. Мой муж никаких законов не нарушал. Все происходящее полностью противоречит правовым основам украинского государства и нормам международного права. Содержание моего мужа я считаю терроризмом", — заявила Марченко.

Кума Путина Оксана Марченко обратилась к президенту Турции Эрдогану

Марченко также подчеркнула, что Эрдоган является "другом ее страны и России", а в ее семью пришел черный день.

"Я очень боюсь за жизнь Виктора. Вы – большой авторитет, вас уважают и к вам прислушиваются, прошу вас, используйте свое влияние для освобождения моего мужа", — сказала кума Путина.

Напомним, что Медведчуку выдвинули обвинения в государственной измене еще до начала полномасштабной войны. Суд направил его под домашний арест. После 24 февраля Медведчук скрылся из дома и скрывался.

Ранее Оксана Марченко записала видеообращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Заместитель российского диктатора Путина Дмитрий Песков, комментируя возможный обмен задержанного Виктора Медведчука на пленных украинцев, заявил, что пророссийский политик не является гражданином России и "не имеет отношения" к войне в Украине.